Bořil zná trest za výstup vůči sudímu. Slavii po zbytek sezóny nepomůže

U Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) se po týdnu opět řešil další prohřešek, jehož autorem byl slávistický fotbalista. Zatímco minule byl v centru pozornosti útočník Tomáš Chorý kvůli údajnému plivnutí na plzeňského Sampsona Dweha, tento čtvrtek dorazil na slyšení jeho spoluhráč Jan Bořil. V závěru posledního ligového zápasu v Hradci Králové ztratil nervy a vyhrožoval coby smyslu zbavený rozhodčímu Daliboru Černému. Ten mu dal druhou žlutou a následně červenou kartu. Oproti Chorému, který od disciplinárky odešel jen s jednozápasovým trestem, byl trest pro Bořila vyměřen na sedm zápasů. Slavii tak v boji o titul již nepomůže.
Když sudí Dalibor Černý ve druhé minutě závěrečného nastavení nařídil penaltu po ruce, a to krátce poté, co slávistům vyloučil Youssouphu Mbodjiho, ve slávistickém zkušeném obránci Janu Bořilovi bouchly saze. Při té příležitosti to vypadalo, jako kdyby mu chtěl dát pěstí a podle zápisu měl sudímu dokonce vyhrožovat slovy „počkej uvnitř“. Byl tak divoký, že ho musel držet jeho spoluhráč Erik Prekop.
Právě tomuto incidentu se věnovala na svém čtvrtečním jednání disciplinární komise a nakonec tak za své chován vyfasoval sedmizápasovou stopku. Připomeňme, že trestní sazebník v takových případech počítá s tresty v rozmezí od čtyř do devíti zápasů. „Jednání pana Bořila po udělení červené karty se změnilo v těžko pochopitelný výbuch emocí, který vyústil v situaci, kdy jej musel vlastní spoluhráč (Erik Prekop) fyzicky zadržovat, aby nedošlo ke konfrontaci s hlavním rozhodčím. Během toho se vůči sudímu navíc dopustil verbálních výhrůžek, což je zaznamenáno v zápise o utkání,“ uvedl předseda Disciplinární komise LFA Jiří Matzner.
Komise tak tedy přihlédla k onomu Bořilově chování, které označila za neakceptovatelné. „Dalekosáhle překračuje hranice toho, co si hráč může nejenom vůči delegovaným osobám v utkání dovolit. Proto jsme přistoupili k zastavení závodní činnosti na sedm soutěžních utkání. Uložený trest odpovídá závažnosti celého incidentu a jasně deklaruje, že podobné excesy jako vyhrožování ve sportu nemají místo a nebudou tolerovány,“ pokračoval Matzner a ve vysvětlování tak vysokého trestu dodal: „Zároveň vnímáme jako zklamání, že se takového jednání dopustil hráč, který zastává roli kapitána a patří mezi nejzkušenější osobnosti celé soutěže. Právě od takových se očekává, že budou schopni jít příkladem a v podobných momentech udržet emoce a zachovat respekt k rozhodčím i ostatním aktérům, což se v tomto případě nestalo.“
Dodejme, že Bořil se čtvrtečního jednání disciplinární komise zúčastnil společně se svým právním zástupcem, přičemž se měl komisi za svoje chování omluvit. Dále to nijak pro média již nekomentoval.
Pro Bořila to nebyl jediný trest v rámci tohoto případu. Samotná Slavia ho potrestala pokutou ve výši 200 000 korun a odpracováním 50 hodin prospěšných prací spojených s klubem. Stejným interní trest dostal i Chorý.
Související
Aktuálně se děje
před 48 minutami
Bořil zná trest za výstup vůči sudímu. Slavii po zbytek sezóny nepomůže
před 1 hodinou
Václav Moravec si bude sám šéfovat. Po konci v ČT si založil firmu
před 2 hodinami
Českem se šíří další vlna podvodných esemesek, upozornila policie
před 3 hodinami
Trump uzemnil prince Harryho, snažil se radit Američanům
před 4 hodinami
Velké pátrání na Zlínsku bylo úspěšné. Pohřešovaný mladík je v pořádku
před 4 hodinami
Wolverhampton má jistý sestup z Premier League. Zůstane Krejčí, nebo ho zlanaří PSG?
před 5 hodinami
OBRAZEM: Grolich má ambice stát se premiérem. Prvním místopředsedou lidovců byl zvolen Činčila
před 6 hodinami
Do údajné snahy USA o vyloučení Španělska se vložilo NATO
před 6 hodinami
OBRAZEM: Novým předsedou KDU-ČSL se stal jihomoravský hejtman Jan Grolich
před 7 hodinami
OBRAZEM: Na sjezdu KDU-ČSL vystoupil významný běloruský disident Paval Sieviaryniec
před 8 hodinami
Trump v souvislosti s Íránem promluvil o použití jaderných zbraní
před 9 hodinami
Vyloučit člena NATO nejde, varují právníci. Ničeho se nebojíme, reaguje Sánchez
před 9 hodinami
Pentagon zvažuje pozastavení členství Španělska v NATO. Nepomohlo s útoky proti Íránu
před 9 hodinami
Král popu je zpět. Příběh Michaela Jacksona vypráví nový film
před 10 hodinami
Šéfem lidovců se zřejmě stane jihomoravský hejtman Jan Grolich
před 11 hodinami
Trump přikázal námořnictvu ničit íránská plavidla. Příměří mezi Izraelem a Libanonem bude prodlouženo
před 11 hodinami
Turkovy výroky jsou testem české společnosti
před 11 hodinami
Turek označil úředníky za parazity, které musí Motoristé derazitovat. Nepřijatelné, naštval se Babiš
před 12 hodinami
Rusko buduje digitální železnou oponu. Je to jen dočasné, hájí se Kreml, nikdo mu ale nevěří
před 13 hodinami
USA se chystají na kolaps příměří. Plánují útok na íránské námořnictvo
Američtí vojenští představitelé připravují nové plány zaměřené na íránské vojenské kapacity v oblasti Hormuzského průlivu. Tyto kroky mají být reakcí na případný kolaps aktuálního příměří. Podle zdrojů CNN obeznámených se situací existuje několik variant, jak na potenciální selhání diplomatických dohod reagovat.
