Češi se rozloučili s hercem Janem Potměšilem. Na mši mohl dorazit kdokoliv

Česko se v úterý odpoledne rozloučilo s jedinečným hercem Janem Potměšilem. Umělec, jehož kariéru i osobní život zásadně poznamenal vážný úraz během sametové revoluce, zemřel 16. dubna. Bylo mu rovných 60 let.
Poslední rozloučení proběhlo v chrámu Matky Boží před Týnem u Staroměstského náměstí v Praze, protože rodina zvolila formu mše svaté, která byla přístupná veřejnosti. Osobně se s Potměšilem přišli rozloučit herečtí kolegové Ivan Trojan, Tomáš Hanák, Jaroslav Satoranský, Petr Lněnička, Lenka Krobotová, Aňa Geislerová či Petra Špalková nebo režisér Zdeněk Troška.
Obřad také v přímém přenosu vysílala TV Noe. Od 12 hodin je zároveň otevřená Brožíkova síň Staroměstské radnice, kde se nacházejí kondolenční knihy. Lidé se sem mohou přijít rozloučit až do 18 hodin.
Potměšil se narodil posledního březnového dne roku 1966 do rodiny pedagoga Jaroslava Potměšila. Už v osmi letech se objevil v Bakalářích s Vladimírem Menšíkem, o tři roky později si zahrál v televizním seriálu Žena za pultem. Herectví následně vystudoval. Televizní diváci si pamatují zejména na jeho postavu Martina ve filmu Bony a klid.
Hercův život poznamenala sametové revoluce. Potměšil se zúčastnil demonstrací a aktivně se zapojoval do snahy o konec vlády jedné strany. 8. prosince 1989 havaroval automobil, v němž cestoval s hercem Janem Kačerem a dokumentaristou Václavem Křístkem. Po nehodě částečně ochrnul a zůstal upoután na invalidní vozík.
K herectví se navzdory handicapu vrátil a pokračoval v kariéře. Byl členem známého divadelního spolku Kašpar. Za titulní roli v Shakespearově hře Richard III. si vysloužil Cenu Alfréda Radoka.
