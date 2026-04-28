Češi se rozloučili s hercem Janem Potměšilem. Na mši mohl dorazit kdokoliv

Jan Hrabě

28. dubna 2026 16:43

Jan Potměšil Foto: Facebook Jan Potměšil

Česko se v úterý odpoledne rozloučilo s jedinečným hercem Janem Potměšilem. Umělec, jehož kariéru i osobní život zásadně poznamenal vážný úraz během sametové revoluce, zemřel 16. dubna. Bylo mu rovných 60 let. 

Poslední rozloučení proběhlo v chrámu Matky Boží před Týnem u Staroměstského náměstí v Praze, protože rodina zvolila formu mše svaté, která byla přístupná veřejnosti. Osobně se s Potměšilem přišli rozloučit herečtí kolegové Ivan Trojan, Tomáš Hanák, Jaroslav Satoranský, Petr Lněnička, Lenka Krobotová, Aňa Geislerová či Petra Špalková nebo režisér Zdeněk Troška.

Obřad také v přímém přenosu vysílala TV Noe. Od 12 hodin je zároveň otevřená Brožíkova síň Staroměstské radnice, kde se nacházejí kondolenční knihy. Lidé se sem mohou přijít rozloučit až do 18 hodin. 

Potměšil se narodil posledního březnového dne roku 1966 do rodiny pedagoga Jaroslava Potměšila. Už v osmi letech se objevil v Bakalářích s Vladimírem Menšíkem, o tři roky později si zahrál v televizním seriálu Žena za pultem. Herectví následně vystudoval. Televizní diváci si pamatují zejména na jeho postavu Martina ve filmu Bony a klid. 

Hercův život poznamenala sametové revoluce. Potměšil se zúčastnil demonstrací a aktivně se zapojoval do snahy o konec vlády jedné strany. 8. prosince 1989 havaroval automobil, v němž cestoval s hercem Janem Kačerem a dokumentaristou Václavem Křístkem. Po nehodě částečně ochrnul a zůstal upoután na invalidní vozík.  

K herectví se navzdory handicapu vrátil a pokračoval v kariéře. Byl členem známého divadelního spolku Kašpar. Za titulní roli v Shakespearově hře Richard III. si vysloužil Cenu Alfréda Radoka.

Teherán mě informoval o kritické situaci, Írán je ve stavu kolapsu, tvrdí Trump

Prezident Donald Trump v úterý ráno na své sociální síti Truth Social prohlásil, že jej Teherán informoval o kritické situaci uvnitř země. Podle Trumpových slov se Írán nachází ve „stavu kolapsu“ a usiluje o co nejrychlejší znovuotevření strategického Hormuzského průlivu, zatímco se tamní režim snaží vyřešit otázky spojené se svým vedením.

EU schválila povinné čipování psů a koček, zavádí minimální standardy pro jejich chov

Začátek období letních dovolených znamená pro útulky jediné: zaplní se opuštěnými domácími mazlíčky, jejichž majitelé je při plánování cest odložili. Dosud bylo téměř nemožné původní majitele takových zvířat dohledat, což vedlo k přeplněným kapacitám mnoha zařízení. Brzy však tato praxe narazí na nová legislativní omezení z Bruselu. Evropská unie se totiž rozhodla zavést přísnější pravidla pro ochranu psů a koček. Kromě povinného čipování, které v Česku v případě psů platí už řadu let, zavádí také závazné minimální standardy pro jejich chov.

Trump po střelbě opět kope kolem sebe. Sám si dělá srandu ze smrti jiných

Prezident USA Donald Trump a Bílý dům reagovali na nedávnou střelbu během slavnostní večeře novinářů v Bílém domě ostrou kritikou demokratů. Trump označil své politické oponenty za kult nenávisti a odsoudil jejich údajně neúnosnou rétoriku. Jako hlavní příklad takového chování uvedl vtip komika Jimmyho Kimmela, který si utahoval z potenciálního prezidentova úmrtí a naznačil, že první dáma Melania Trumpová vypadá jako budoucí vdova.

Írán ponížil Spojené státy, prohlásil Merz

Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Spojené státy jsou vedením Íránu ponižovány. Podle jeho názoru je administrativa prezidenta Donalda Trumpa u vyjednávacího stolu překonávána teheránskou diplomacií. Merz kriticky zhodnotil vývoj stagnujících rozhovorů, což podle všeho prohloubí napětí mezi USA a jejich spojenci v NATO.

Hokejová baráž opět terčem kritiky. Hadamczik apeluje na tlak na extraligové kluby

Rok co rok se koncem sezóny tuzemským hokejovým prostředí line tradiční téma o spravedlnosti hokejové baráže o extraligu a o systému extraligy obecně. To proto, že se už několik let nepodařilo prvoligistovi prokousat se po náročném play-off do extraligy. Naopak extraligista má výhodu více než 40denního volna, což je obrovská výhoda, kterou v posledních letech extraligista vždy využije. Pokaždé se v době baráže ozývají hlasy z řad fanoušků a především prvoligových účastníků o tom, že by se s aktuálním systémem mělo něco dělat, aby měli prvoligisté větší šanci na postup. Šéf českého hokeje Alois Hadamczik je pro přímý postup a sestup mezi dvěma nejvyššími českými soutěžemi, podle jeho slov však nemá příliš mnoho šancí to změnit. Apeluje proto na veřejnost, aby zatlačila na Asociaci profesionálních klubů (APK LH). Podle ní by však o budoucnosti baráže nemělo rozhodovat referendum.

Babišova vláda schválila rozpočtovou strategii na další roky

Vláda na pondělním jednání především rozhodla o vydání nového opatření obecné povahy a cenového výměru, kterým prodloužila mimořádné kroky přijaté začátkem dubna kvůli vysokým cenám pohonných hmot. To ale není vše. Schválila také návrh na zřízení meziresortní skupiny k problematice psychoaktivních látek, návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2025 nebo rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2027 až 2029.

