Českou hereckou obec zasáhla před víkendem velmi smutná zpráva. Ve věku 60 let zemřel herec Jan Potměšil, který byl od svých 23 let na invalidním vozíku.
O Potměšilově úmrtí informovala jeho manželka Radka. "Honza před jedenáctou zemřel, byli jsme s kluky s ním. Odešel ve spánku, jeho srdce už nevydrželo. Moc děkujeme všem na ARO Motol, bojovali jako lvi," citoval její vyjádření web novinky.cz.
Potměšil se narodil posledního březnového dne roku 1966 do rodiny pedagoga Jaroslava Potměšila. Už v osmi letech se objevil v Bakalářích s Vladimírem Menšíkem, o tři roky později si zahrál v televizním seriálu Žena za pultem. Herectví následně vystudoval. Televizní diváci si pamatují zejména na jeho postavu Martina ve filmu Bony a klid.
Hercův život poznamenala sametové revoluce. Potměšil se zúčastnil demonstrací a aktivně se zapojoval do snahy o konec vlády jedné strany. 8. prosince 1989 havaroval automobil, v němž cestoval s hercem Janem Kačerem a dokumentaristou Václavem Křístkem. Po nehodě částečně ochrnul a zůstal upoután na invalidní vozík.
K herectví se navzdory handicapu vrátil a pokračoval v kariéře. Byl členem známého divadelního spolku Kašpar. Za titulní roli v Shakespearově hře Richard III. si vysloužil Cenu Alfréda Radoka.
15. dubna 2026 19:51
Související
Kubišová truchlí: Táňa Fischerová byla úžasná ženská, všude šířila dobro
Komunisté vládli strachem, když padli, nikoho jsme nezajímali. Herec otevřeně o době po revoluci
Zemřel známý herec Jan Potměšil
před 1 hodinou
Počasí: Příští týden se ochladí, do Česka se vrátí noční mrazy
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Ukrajina potřebuje naši pomoc, řekl Rutte v Praze. Uděláme vše pro splnění závazků, slíbil Babiš
včera
Česko světovým lídrům v pátek představí plán na zajištění bezpečnosti v Hormuzském průlivu
včera
Macinka si v reakci na výhrůžky předvolal ruského velvyslance
včera
OBRAZEM: Do Prahy přijel šéf NATO Rutte. Jedná s Babišem o českých závazcích
včera
Politico: Plánem české vlády na zrušení koncesionářských poplatků se bude zabývat Evropská komise
včera
Evropa má zásoby leteckého paliva už jen na šest týdnů. Pak začne uzemňovat letadla
včera
EU musí kvůli zhoršující se globální situaci radikálně zrychlit investice do obrany, shodují se lídři
včera
Svět pustoší hrstka tyranů, války stojí miliardy a lidé trpí. Papež Lev zareagoval na Trumpa nezvykle ostře
včera
Írán si podřezal větev. Neví, kam v Hormuzském průlivu umístil miny, a nemá je jak odstranit
včera
Rusko zveřejnilo „oficiální seznam cílů ruských raket v Evropě.“ Je mezi nimi i Česko
včera
Opozice kvůli chování vlády svolává mimořádnou schůzi Sněmovny. Chystá se na masivní obstrukce
včera
Vláda vyšachovala prezidenta. Pavel na summit NATO nepojede, rozhodla
včera
Írán chce potápět americké lodě hlídkující v Hormuzském průlivu
včera
Evropská unie představila systém pro ověřování věku na internetu
včera
Rusko v noci na dnešek podniklo rozsáhlý útok na Ukrajinu. Nejméně 12 mrtvých
včera
Trump v Íránu zásadně mění strategii. Místo útoků zahajuje ekonomickou válku
včera
Počasí čeká o víkendu zlom. Do Česka se přižene déšť
15. dubna 2026 21:20
Orbán se po volební porážce už v EU nechce ukazovat. Na summitu ho zastoupí Fico
Evropská komise vysílá do Budapešti delegaci vysokých úředníků, aby zahájili jednání s nově zvoleným maďarským premiérem Péterem Magyarem o uvolnění zmrazených unijních miliard. Podle mluvčí komise Pauly Pinhoové se zástupci Bruselu setkají s představiteli vítězné strany Tisza již tento pátek. Schůzka se uskuteční jen několik dní po drtivém vítězství Magyara v nedělních parlamentních volbách, které ukončilo šestnáctiletou éru Viktora Orbána.
