Pohřeb Jana Potměšila bude veřejný. Proběhne ve známém pražském kostele

Jan Hrabě

Jan Hrabě

18. dubna 2026 14:37

Jan Potměšil
Jan Potměšil Foto: Facebook Jan Potměšil

Česko se s jedinečným hercem Janem Potměšilem rozloučí v přespříštím týdnu. O termínu a místu konání posledního rozloučení v sobotu informovala rodina. Potměšil zemřel ve čtvrtek, bylo mu 60 let. 

Poslední rozloučení s Potměšilem se podle zveřejněného parte uskuteční v úterý 28. dubna od 15 hodin v chrámu Matky Boží před Týnem u Staroměstského náměstí v Praze. "Nyní zůstává víra, naděje a láska, ale největší z nich je láska," píše se na smutečním oznámení, které zveřejnila vdova Radka na sociálních sítích. 

O Potměšilově úmrtí informovala právě jeho manželka Radka. "Honza před jedenáctou zemřel, byli jsme s kluky s ním. Odešel ve spánku, jeho srdce už nevydrželo. Moc děkujeme všem na ARO Motol, bojovali jako lvi," uvedla.

Potměšil se narodil posledního březnového dne roku 1966 do rodiny pedagoga Jaroslava Potměšila. Už v osmi letech se objevil v Bakalářích s Vladimírem Menšíkem, o tři roky později si zahrál v televizním seriálu Žena za pultem. Herectví následně vystudoval. Televizní diváci si pamatují zejména na jeho postavu Martina ve filmu Bony a klid. 

Hercův život poznamenala sametové revoluce. Potměšil se zúčastnil demonstrací a aktivně se zapojoval do snahy o konec vlády jedné strany. 8. prosince 1989 havaroval automobil, v němž cestoval s hercem Janem Kačerem a dokumentaristou Václavem Křístkem. Po nehodě částečně ochrnul a zůstal upoután na invalidní vozík.  

K herectví se navzdory handicapu vrátil a pokračoval v kariéře. Byl členem známého divadelního spolku Kašpar. Za titulní roli v Shakespearově hře Richard III. si vysloužil Cenu Alfréda Radoka.

Zemřel známý herec Jan Potměšil

Jan Potměšil

Zemřel známý herec Jan Potměšil

Českou hereckou obec zasáhla před víkendem velmi smutná zpráva. Ve věku 60 let zemřel herec Jan Potměšil, který byl od svých 23 let na invalidním vozíku.
Marta Kubišová

Kubišová truchlí: Táňa Fischerová byla úžasná ženská, všude šířila dobro

Zesnulá herečka a občanská aktivistka Táňa Fischerová byla podle zpěvačky Marty Kubišové neobyčejně statečná žena, která svůj nelehký osud nesla s velkou noblesou. Na Fischerovou, která zemřela dnes ve věku 72 let, Kubišová vzpomíná s láskou, stejně jako její dlouholetý spolupracovník, režisér a herec Jan Kačer. Fischerovou obdivovali i další její profesní kolegové, herec Jan Potměšil a režisér Jiří Strach.

