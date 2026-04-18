Česko se s jedinečným hercem Janem Potměšilem rozloučí v přespříštím týdnu. O termínu a místu konání posledního rozloučení v sobotu informovala rodina. Potměšil zemřel ve čtvrtek, bylo mu 60 let.
Poslední rozloučení s Potměšilem se podle zveřejněného parte uskuteční v úterý 28. dubna od 15 hodin v chrámu Matky Boží před Týnem u Staroměstského náměstí v Praze. "Nyní zůstává víra, naděje a láska, ale největší z nich je láska," píše se na smutečním oznámení, které zveřejnila vdova Radka na sociálních sítích.
O Potměšilově úmrtí informovala právě jeho manželka Radka. "Honza před jedenáctou zemřel, byli jsme s kluky s ním. Odešel ve spánku, jeho srdce už nevydrželo. Moc děkujeme všem na ARO Motol, bojovali jako lvi," uvedla.
Potměšil se narodil posledního březnového dne roku 1966 do rodiny pedagoga Jaroslava Potměšila. Už v osmi letech se objevil v Bakalářích s Vladimírem Menšíkem, o tři roky později si zahrál v televizním seriálu Žena za pultem. Herectví následně vystudoval. Televizní diváci si pamatují zejména na jeho postavu Martina ve filmu Bony a klid.
Hercův život poznamenala sametové revoluce. Potměšil se zúčastnil demonstrací a aktivně se zapojoval do snahy o konec vlády jedné strany. 8. prosince 1989 havaroval automobil, v němž cestoval s hercem Janem Kačerem a dokumentaristou Václavem Křístkem. Po nehodě částečně ochrnul a zůstal upoután na invalidní vozík.
K herectví se navzdory handicapu vrátil a pokračoval v kariéře. Byl členem známého divadelního spolku Kašpar. Za titulní roli v Shakespearově hře Richard III. si vysloužil Cenu Alfréda Radoka.
Česká republika je připravena aktivně se zapojit do zajištění bezpečnosti v strategicky významném Hormuzském průlivu. Premiér Andrej Babiš v pátek oznámil, že Česko pro tento účel nabídne svůj unikátní pasivní radarový systém. Tato technika by měla být nasazena v momentě, kdy se napjatá situace v regionu alespoň částečně uklidní.
