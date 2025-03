Paráda v Lake Placid. Fernstädtová získala historicky první medaili z MS pro český skeleton

I pro Annu Fernstädtovou to byl životní závod, jelikož doposud tato česká reprezentantka brala na MS coby nejlepší umístění čtvrté místo a to hned dvakrát. Jednak v roce 2017, kdy ještě závodila v německé kombinéze a jednak v roce 2019 už v českých barvách.

Závod skeletonistek na mistrovství světa se dělil do čtyř jízd, přičemž po té třetí figurovala česká závodnice na výtečném druhém místě. I proto finálovou jízdu absolvovala jako předposlední v pořadí.

Nakonec v závěrečné jízdě zajela až devátý nejrychlejší čas a proto tak zaostala za nakonec vítěznou Nizozemkou Kimberley Bosovou o 75 setin sekundy. Na stříbro pak ztratila pouhých osm setin. "Je to trochu neuvěřitelné, máme obrovskou radost. Bronz jsem nečekala, měla jsem dvě hrozné sezony," radovala se z medailového úspěchu Fernstädtová po závodě a tato rodačka z Prahy ještě pokračovala: "Po pátečním druhém místě jsem si řekla: to je docela husté. Ale měla jsem v tréninku dobré konstantní jízdy, tak jsem si furt říkala: dej tréninkovou jízdu."

A nejen podle ní „poslední dvě hrozné sezóny“ jsou jediným dílkem do skládačky celkového příběhu o Anně Fernstädtové. Ten začal už v roce 2022, kdy se dozvěděla, že trpí cukrovkou prvního typu, konkrétně se tak stalo krátce před zimní olympiádou v Pekingu. "Bojovali jsme s ní docela dlouho. Věřím, že jsme ještě schopní stáhnout čas z rozběhů. Teď uvěřila, že je zpět a že to umí," prozradil cestu za úspěchem trenér Josef Andrle.

Pro připomenutí, letošní kalendářní rok začala Fernstädtová prvním pódiovým umístěním po čtyřech letech v rámci Světového poháru, když konkrétně získala stříbro v německém Winterbergu. V rámci Světového poháru pak skončila celkově jako patnáctá. Přesto dala v americkém Lake Pacid vzpomenout na výtečný vstup do tohoto roku. "Snažil jsem se Aničce dát do hlavy, že na to má a nemá problém se na bednu dostat, což potvrdila. Je vždycky zdrženlivá, ale podruhé v sezoně si dokázala, že tam patří. Je to jenom o tom, že si musí uvěřit a nebránit tomu," pokračoval dále kouč Andrle.

Dodejme ještě, že v pátek byl v Lake Placid na programu i závod mužů, který ovládl Brit Matt Weston, jenž tak navázal na svůj triumf ze světového šampionátu roku 2023. Závodu se účastnil i český reprezentant Timon Drahoňovský, který se ale do pětadvacítky jezdců absolvujících finálovou jízdu neprobojoval. Po třech jízdách totiž byl za vedoucím Britem až o osm sekund.

Konečná pořadí závodů mistrovství světa v jízdě na skeletonu v Lake Placid (USA) – (7.3.2025):

Ženy: 1. Bosová (Niz.) 3:40,06 (55,63+55,24+54,49+54,70), 2. Roová (USA) -0,67 (55,53+55,67+54,60+54,93), 3. Fernstädtová -0,75 (55,69+55,37+54,58+55,17)

Muži: 1. Weston 3:35,48 (53,83+55,19+52,80+53,66), 2. Wyatt (oba Brit.) -1,90 (54,27+55,64+53,59+53,88), 3. Jungk (Něm.) -1,93 (54,27+55,76+53,44+53,94), … 28. Drahoňovský 2:49,74 (56,85+57,01+55,88)