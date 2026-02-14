Biatlon nabídl mužský sprint, Fernstädtová první jízdy. Curleři čekají na první výhru

V pátečním sedmém soutěžním dni letošních Zimních olympijských her v Mláně a Cortině d´Ampezzo se v rámci biatlonového programu předistavili muži ve sprintu a i v tomto závodě dominovali francouzské vlajky. Konkrétně Quentin Fillon Maillet navázal na svůj triumf ve smíšené štafetě a bere zlato i z desetikilometrové sprinterské trati. I tentokrát mezi muži byl nejlepším Čechem Vítězslav Hornig, jenž uzavřel TOP 20. Poprvé na těchto Hrách se také ukázala skeletonistka Anna Fernstädtová, která svými dílčími výsledky v letošním Světovém poháru mohla být fanoušky pasována mezi ty, kteří získají olympijskou medaili. Po svých prvních dvou jízdách ovšem figuruje na 11. místě. Ani v dalších dvou zápasech proti Švýcarům a Norům se pak své první výhry na olympiádě nedočkal český mužský curlingový tým. Své třetí zlato na těchto Hrách naopak získal norský běžec na lyžích Johannes Klaebo a za zmínku stojí i nečekaný průběh a výsledek krasobruslařského závodu.
Ani v desetikilometrovém mužském sprintu se český biatlon na těchto Hrách nedočkal cenného kovu, neboť od něj byli čeští závodníci v tomto závodě v uctivé vzdálenosti. Vždyť nejlepší z Čechů Vítězslav Hornig, který se během této olympiády začíná pasovat do role mužské biatlonové jedničky v současnosti, skončil na 20. místě a jeho velezkušený parťák Michal Krčmář až o osm míst za ním. Do třicítky už se nevešel Tomáš Mikyska, který skončil třiatřicátý a Mikuláš Karlík, který pro změnu dojela až na pětačtyřicátém místě. Přesto se všichni dokázali kvalifikovat na nedělní stíhací závod. Mimochodem, právě Karlík byl nejrychlejším Čechem, ale proti lepšímu umístění byla jeho střelba, při které chyboval hned čtyřikrát.
Bez chyb se neobešel ani pětatřicetiletý Krčmář, který vestoje minul hned dvakrát. Navzdory nadějnému začátku z jeho strany, který korunoval pěti vybílený terči na ležce. Jenže pak přišla ona stojka a v ní hned prvními dvěma ranami minul a musel tak absolvovat 300 metrů navíc, čímž tak definitivně ztratil možnost dostat se do elitní desítky. „Zkusil jsem to, vestoje jsem to nezvládnul a se dvěma tady člověk nemůže pomýšlet na nějaký lepší výsledek. Zkrátka jsem to zkusil a nevyšlo to. Ještě v neděli to můžu v individuálních závodech vylepšit, tak uvidíme. Na střelnici to však tady zatím nezvládám,“ komentoval smutně svůj výkon v rozhovoru pro ČT sport Krčmář.
Tomu tentokrát český servis připravil lyže daleko lépe než pro úterní vytrvalostní závod. Vždyť zaběhl 22. nejrychlejší čas. „Tohle je ale úplně jedno, dělám biatlon,“ řekl k tomu pouze.
I olympijský debutant Mikyska se nevyvaroval chyby a to hned na první ležce, stejně tak jako Hornig. Další devět terčů už ale oba reprezentanti vyčistili bez potíží. „Asi jsem tam chyboval z předržení. Rána byla dlouhá, na terči jsem moc čekal a pak jsem ji vytáhl ven. Ostatní rány jsem pálil v rytmu a padaly,“ řekl ke své střelbě po závodě Hornig, jenž byl s 20. místem nakonec spokojen.
Už si biatlonoví fanoušci na těchto Hrách zvykli, že o nejvyšší příčky se mezi perou Francouti a nejinak tomu bylo i tentokrát. Pro zlato si dojel Maillet, navzdory rychlé střelbě až čtvrtý pak skončil Emilien Jacquelin, jemuž došly v závěru síly. A tak tedy Mailleta na stupních vítězů doplnili dva Norové – Christiansen a Laegreid.
Fernstädtová v polovině závodu atakuje elitní desítku
Poprvé pod milánskými pěti kruhy se v pátek představila i česká skeletonistka Anna Fernstädtová, jež se pasovala během Světového poháru, v němž několikrát bojovala o pódium a párkrát se i dostala na pódium, do černého koně mezi českými olympioniky. Po dvou prvních jízdách v ledovém korytě v Cortině však momentálně figuruje na 11. pozici se ztrátou 1,28 sekundy na vedoucí Rakušanku Janine Flockovou.
Jako pátá v pořadí vyrazila do koryta tato osmadvacetiletá pražská rodačka a i když její jízda vypadala, že je na tom technicky dobře, ale každý mezičas ukazoval čím dál větší ztrátu na nejlepší. Do cíle tak po první jízdě dojela s časem 57,90 sekundy a na první Rakušanku tak z její strany tehdy chybělo 68 setin, což tak po skončení prvního kola stačilo na 12. příčku.
Následovaly tak tedy pro skeltonistky druhé jízdy, v nichž česká závodnice přišla na řadu jako čtrnáctá a druhou jízdu nakonec zajela v čase 57,86 sekundy, přičemž celkový její čas činí ve výsledku 1:55,76. Celková její ztráta na první místo je tak 1,28 sekundy. Dodejme, že druhá je po dvou jízdách Němka Susanne Kreherová a třetí její krajanka Jacqueline Pfeiferová. Obhájkyně olympijského zlata a taktéž Němka Hannah Neiseová je zatím až čtvrtá.
Dodejme, že v mužském skeletonu triumfoval dvojnásobný světový šampion Brit Matt Wartson, pro něhož se jedná o první olympijské zlato.
Curleři po USA nestačili na Švýcary, ani na Nory
Český mužský curlingový tým ve složení Lukáš Klíma, Lukáš Klípa, Marek Černovský, Martin Jurík s náhradníkem Radkem Boháčem čekaly v pátek hned dva zápasy. Nejprve dopoledne byli jejich soupeři Švýcaři a už s nimi od začátku měli problémy. V prvním endu, kdy Švýcaři měli výhodu posledního kamene, totiž získali reprezentanti země helvetského kříže hned dva body. Jakkoli se následně Češi snažili manko smazat a duel zdramatizovat, nedařilo se jim to především proto, že Švýcaři ukázali daleko větší kvalitu v závěrečných kamenech. Ani ve druhém endu neměli Češi šanci na zisk bodů, tým to věděl už dopředu a raději hrál na nulu. V tom třetím se pak sice podařilo získat Čechům jeden bod, jenže Švýcaři v dalších částech hry unikali, neboť v nich pokaždé získali alespoň dva body. Do osmého endu sáhli Češi ke změně a namísto Lukáše Klípy nastoupil osmačtyřicetiletý Radek Boháč. Jemu se ale hned jeho kámen nepovedl a i když se v posledním endu nakonec k zisku bodu podařilo dostat, za stavu 3:7 Češi duel předčasně ukončili.
Ani večerní duel s Norskem neproběhl tak, jak si Češi představovali. Úvod tohoto střetnutí skončil bodem ve prospěch Norů, přestože to byli Češi, kteří tentokrát měli výhodu posledního kamene. Druhý end díky Klípovi skončil nulou a tudíž vydržela výhoda posledního kamene Čechům i do třetího endu a právě v něm dokázali vyrovnat na 1:1. Norové však v následujícím endu odskočili do vedení dvěma body a od té doby si začali budovat náskok. Čechům se sice podařilo snížit na 2:3, ale i když to v šestém endu vypadalo na to, že nadále budou Češi pouze v jednobodové ztrátě dle postavení kamenů v cílových kruzích, norský skip svým posledním kamenem ale tehdy tuto situaci diametrálně změnil a rázem to bylo 5:2 pro Nory. V sedmém endu se i díky výhodě posledního kamene Klípovi a spol. podařilo snížit na dvoubodový rozdíl, ale v osmém endu opět Norové utekli a to na 7:3. Během závěrečných dvou endů se Čechům sice povedlo získat ještě jeden bod, ale pak se usnesli, že už nemají šanci na obrat a duel ukončili.
V mužském běžeckém lyžování vládne Klaebo
Na svá zlata ze skiatlonu a ze sprintu v pátek navázal v desetikilometrovém závodu volnou technikou Nor Johannes Klaebo a to před druhým Francouzem Mathisem Deslogesem a třetím Norem Einarem Hedegartem. Klaebo se mimochodem ziskem svého osmého olympijského zlata dostal na roveň těm nejúspěšnějším sportovcům v historii zimních Her.
Klaebo triumfoval i přesto, že v tomto závodě byl prakticky na všech mezičasech nejlepší Hedegart a když do konce závodu chyběl kilometr, hvězdný Nor měl náskok sedmi desetin. Vítěz dvou volných desítek v sezóně ale olympijský triumf nepřidal i kvůli rozměklé trati v závěru. Nakonec tak ztratil na Klaeba 14 vteřin.
Tohoto závodu s intervalovým startem se účastnili i dva Češi, přičemž nejlepší z nich byl jedenáctý Michal Novák. Velice slušné 13. místo si pak na své konto připsal olympijský debutant Matyáš Bauer.
Milán zažil největší olympijský šok v krasobruslení
Páteční jízdní řád Her nabídl pokračování krasobruslařského závodu, když měl na pořadu dne volné jízdy po svém krátkém programu. Po něm vedla jednoznačně americká hvězda Ilia Malinin, v poslední době lídr krasobruslařského světa. Právě na tento moment – olympijský závod – cílil a dokonce měl v plánu jako první krasobruslař v historii předvést pod pěti kruhy čtverná axel – tedy nejtěžší možný skok. Ne že by to nemohl být schopen, vzhledem k tomu, co všechno nejen na těchto Hrách ukázal.
Japonec Kagijama a Francouz Siao Him Fa, tedy dva nejbližší pronásledovatelé Američana, měli daleko skromnější cíle, ukázat jen tři či čtyři čtverné skoky. Ti ani jeden z těchto skoků ve volných jízdách nepředvedli bezchybně. I tak ale byl k vidění nádherný krasobruslařský závod jako dlouho ne, zvlášť když hned prvních pět závodníků přišlo s třemi čtvernými skoky.
Na řadu přišel Malinin, jediný, který dokáže předvést všechny skoky se čtyřmi otáčkami – to eloop, lutz, rittberger, salchow, flip a axel. O to, že se jedná o skutečnou hvězdu svého sportu, svědčil i aplaus, který ho přivítal v hale, když vjel na kluziště. Napjatě všichni čekali, co předvede. Úvodní čtverná flip zvládl a následovat měl očekávaný čtverný axel. Z něho se ale k překvapení všech vyklubal pouze jednoduchý axel. „Byl to příšerný pocit. Nečekal jsem to. Když jsem šel do této soutěže, cítil jsem se tak připravený. I když jsem šel na led. Všechny ty roky tréninku…všechno to ale uteklo strašně rychle. Neměl jsem čas zpracovat, co se děje. Nevím, proč jsem nedělal to, co vždycky,“ těžko vstřebával šok z své jízdy po závodě Malinin.
Jeho pověstná jistota ve skocích byla najednou ta tam. Místo čtverného rittbergeru přišel jen dvojitý, další dva skoky přinesly dokonce dva pády. Jeho volná jízda se umístila až na 15. místo a celkově se tak umístil až na osmém. Nikdo nechtěl věřit tomu, co právě viděl. „Tlak na olympiádě je obrovský. Říká se, že existuje olympijská kletba, že favorit na zlato vždycky podává špatné výkony. A přesně to se mi stalo,“ okomentoval to Malinin, jenž v týmové soutěži zaujal třeba svým saltem vzat.
Po krátkém programu pátý Kazach Šajdorov ukázal hned pět skoků se čtyřmi otáčkami, což ho vyšvihlo k senzačnímu zlatu.
Medaile se rozdávaly i na U-rampě mezi muži. Zlato získal Japonec Juto Tocuka, druhý – stejně jako v Pekingu – skončil Australan Scotty James. I bronz putuje do Japonska zásluhou teprve devatenáctiletého olympijského debutanta Jamady.
Olympijské hry 2026 , Anna Fernstädtová
Bylo jasné před touto olympiádou v Miláně a Cortině d'Ampezzo, že teprve devatenáctiletý český rychlobruslařský talent Metoděj Jílek bude patřit mezi největší medailové naděje české olympijské výpravy. A tyto předpovědi se vyplňují do puntíku. Po stříbru na pěti kilometrech získává na svých prvních olympijských hrách i zlato po dalším fenomenálním výkonu na desetikilometrové trati.
Zdroj: David Holub