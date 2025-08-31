Podezření na neuvěřitelný podvod s důchodem. Muž si měl přijít na miliony

Neuvěřitelný případ vyšetřují kriminalisté z Plzeňského kraje. Z podvodu viní seniora, který měl přes čtvrtstoletí pobírat starobní důchod zesnulé tchyně. Přišel si tak na téměř tři miliony. O případu informoval web novinky.cz.
Obviněn byl pětasedmdesátiletý muž z Cebivi na Tachovsku, který nicméně tvrdí, že netušil o tom, že mu peníze za důchody stále chodí. V případě odsouzení mu každopádně hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.
Tchyně podle dostupných informací zemřela ještě v minulém století, konkrétně v roce 1999. Už za svého života si nechávala důchod vyplácet na zeťův bankovní účet. "Po její smrti chodily peníze dál na účet obviněného, a to až do loňského září, kdy na to přišla insolvenční správkyně," uvedl státní zástupce Pavel Reiser pro zmíněný web.
Žalobce zmínil, že za celé čtvrtstoletí neproběhla jediná kontrola ze strany České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která je za vyplácení penzí zodpovědná. O úmrtí pojištěnce má úřad informovat matrika.
"Proto jsem také poslal na vedení ČSSZ podnět k prošetření celé věci, zda z jejich strany nedošlo k pochybení," dodal státní zástupce.
