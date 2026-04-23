Babiš opět píše do Bruselu. Premiér prozradil, co se Česku nelíbí

Premiér Andrej Babiš (ANO) napsal další dopis předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové. Potvrdil to po zasedání vládního výboru pro Evropskou unii. Postěžoval si také na plán nového víceletého finančního rámce.
Vládní výbor pro EU se v tomto týdnu zabýval pozicí, se kterou pojede premiér Babiš na neformální summit Evropské rady v kyperské Nikosii. Jedním z bodů jednání bude víceletý finanční rámec pro období 2028 až 2034. "Evropská komise navrhuje zásadní změnu, kdy místo toho, aby si jednotlivé kapitoly a resorty vyjednávaly peníze na těchto sedm let, tak to navrhuje v balíku zemědělství a koheze," zmínil šéf hnutí ANO.
Česku si to nelíbí. "Myslíme si, že například kapitola jako zdravotnictví by si zasloužila samostatný rozpočet," sdělil předseda vlády. "Také se nám nelíbí, že Komise navrhuje pro Českou republiku jeden z nejvyšších poklesů mezi všemi členskými státy. Nominálně je to o dvacet procent. Údajně je to na základě toho, že bohatneme. My na to máme jiný názor," podotkl.
Členské státy Evropské unie by se měly podle premiéra zabývat celkovou situací v energetice, vývojem dění kolem Hormuzského průlivu a zajištěním dodávek plynu a ropy. Babiš přiznal, že poslal další dopis všem lídrům Evropské unie, předsedkyni Evropské komise a předsedovi Evropské rady.
"V úvodu píšu, že navazuji na další diskuse ohledně vysokých cen energií a revize systému emisních povolenek ETS 1 a 2. V dopise bilancuji, že Evropská unie v roce 2025 spotřebovala 330 miliard metrů kubických zemního plynu a že domácí produkce je jen deset procent. A že u ropy je to ještě horší. Spotřeba je 520 milionů tun a domácí produkce je jen 0,5 procenta," poznamenal.
"Je to velice podrobná kuchařka, návod, jakým způsobem by měla Evropa reagovat na to, co se stalo nebo co se ještě děje na Blízkém východě v konfliktu Spojené státy – Írán," pokračoval Babiš. "Bylo by dobré, kdyby si Evropa uvědomila, co se tu vlastně stalo a jak na to reagovat," dodal.
Vůdce ruských komunistů Gennadij Zjuganov varoval, že pokud se současná ekonomická situace v zemi urychleně nezmění, Rusku hrozí na podzim nová revoluce. Tento varovný signál vyslal během posledního zasedání Státní dumy.
Zdroj: Libor Novák