Jak dokázaly ukrajinské drony proniknout ruskou protivzdušnou obranou?

Libor Novák

21. června 2026 12:19

Rusko v plamenech po útoku ukrajinských dronů
Rusko v plamenech po útoku ukrajinských dronů Foto: reprofoto twitter

Během čtvrtečního ranního náletu ukrajinských bezpilotních letounů na Moskvu připomínala ruská reakce spíše chaotické úsilí než promyšlenou strategickou obranu. Záběry z ulic hlavního města, které analyzovali vojenští experti, zachycují vojáky odpalující přenosné protiletadlové komplety z ramen přímo u rušné dálnice za plného provozu.

Na dalším videu je vidět, jak ruská obranná raketa pravděpodobně minula svůj cíl a místo toho zasáhla nádrž v ropném skladu na okraji Moskvy. Tento incident, který skončil obřím hřivnou kouře a explozí, označili odborníci ze Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru za ruský vlastní gól a poukázali na to, že starší ruské systémy nejsou stoprocentně spolehlivé.

Tento útok na Moskvu, který byl největší od začátku plné invaze, demonstruje úspěch ukrajinské strategie zaměřené na zahlcení ruské protivzdušné obrany. Podle analytiků z McKenzie Intelligence Services je odpalování raket v blízkosti civilních vozidel bez jakéhokoli řízení dopravy důkazem narychlo organizované a neprofesionální reakce.

Kyjev záměrně cílí na velké množství různých lokalit v okupovaných částech Ukrajiny i v samotném Rusku, což Moskvu nutí rozmístit své obranné systémy na obrovskou plochu, čímž se celá síť stává zranitelnější. Ukrajina navíc dlouhodobě útočí na samotná odpalovací zařízení a radary. Podle vyjádření ukrajinských ozbrojených sil bylo od začátku letošního roku zničeno 166 ruských prvků protivzdušné ochrany a více než 1 432 od začátku války.

Zástupci londýnského Královského institutu spojených služeb upozorňují, že ruská protivzdušná obrana nebyla původně navržena pro boj s drony, nýbrž pro likvidaci konvenčních vojenských letadel a balistických či křižovacích střel. Současné systémy nejsou adekvátně vybaveny k detekci a sledování těchto typů útoků.

Mezinárodní sankce navíc Moskvě komplikují přístup k technologiím potřebným pro vývoj nových zařízení, takže i případné navýšení výroby by znamenalo pouze produkci raketových systémů, které na tento úkol nestačí. Moderní drony jsou pro radary obtížně sledovatelné, a pokud jich přilétají stovky z různých směrů, vyžaduje to koordinaci, která v ruské integrované obraně nefunguje správně.

Rostoucí hrozba ze strany dronů vedla Kreml v květnu k výraznému omezení vojenské přehlídky ke Dni vítězství na Rudém náměstí, kde se kvůli operační situaci neobjevila žádná vojenská technika, a Moskva dokonce během oslav usilovala o dočasné příměří. Experti odhadují, že ruská obrana stále sestřeluje velké procento ukrajinských aparátů, přičemž ruská armáda v pátek ráno tvrdila, že nad celým územím zlikvidovala 216 dronů.

Velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert Brovdy v polovině května odhadoval, že ruská metropole má k dispozici stále více než 100 odpalovacích zařízení a přes 50 mobilních systémů Pancir. Pokud však Ukrajina vyšle přes 100 dronů v jediném úderu, část z nich obranou pronikne. Časté a masivní útoky navíc vyvolávají spekulace o tom, že Rusku mohou začít docházet zásoby obranné munice, což staví ruské armádní velení před situaci, kdy musí volit z pouze špatných řešení.

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Zdroj: Libor Novák

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