Všichni chtějí, abych zemřel, prohlásil Babiš. Přiznal, že ve vládě nemá kompetentní ministry

Libor Novák

21. června 2026 14:55

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS ostře zkritizoval opoziční politiky a novináře, když prohlásil, že si přejí jeho smrt a to, aby zde nebyl. Reagoval tak na dotazy ohledně navrhované změny zákona o střetu zájmů a rázně odmítl, že by se ve své politické funkci jakkoli obohacoval.

Předseda vlády zdůraznil, že Agrofert opustil již v lednu 2014 a následně jej vložil do svěřenského fondu, přičemž podle něj opozice neustále vymýšlí nové kroky a také soudy v této věci rozhodovaly účelově. Babiš v této souvislosti zkritizoval exministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše za to, že údajně znemožnil prodej traktorů jeho bývalým firmám.

Podle ministerského předsedy jsou útoky jeho politických rivalů a zástupců médií způsobené tím, že nekrade, lidé ho volí a jeho vládní tým vykazuje výsledky a extrémní pracovitost. Opozici vyčetl, že prohrála volby s programem založeným pouze na kritice jeho osoby a nemá nic jiného než lži.

Babiš následně začal hovořit o svém působení v politice jako o altruismu, který v pořadu popsal jako opak ageismu. Uvedl, že od svého vstupu do politické sféry v roce 2011 věnoval České republice už 15 let svého života a tuto práci dělá zcela nezištně, protože je dostatečně bohatý a nepotřebuje žádné peníze navíc.

V televizní debatě Babiš zároveň zhodnotil první půlrok fungování své vládní koalice složené z hnutí ANO, SPD a Motoristů. Kabinet podle jeho slov funguje po lidské stránce perfektně a na rozdíl od jeho předchozích vládních zkušeností v něm panují dobré vztahy.

Připustil sice, že možná všichni členové vlády nejsou hned stoprocentně kompetentní, ale podle svých slov jim to odpouští, protože se učí. Šéf exekutivy prohlásil, že kabinet drží nízko inflaci a má jasnou představu o dalších krocích v oblasti investic, bydlení i důchodů.

Předseda vlády jasně odmítl jakékoli personální změny ve vládním složení před tím, než k 30. červnu ministři předloží přehled naplňování vládního programu. Vyvrátil tak spekulace o možném odvolání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, kterého označil za výborného ministra se svou plnou podporou.

Babiš zdůraznil, že resort zdravotnictví je pro něj jasnou prioritou a s Vojtěchem tvoří sehraný tým, zároveň však popřel, že by ministr měl kandidovat v podzimních volbách v hlavním městě. Práci jednotlivých členů kabinetu chce předseda vlády komplexně vyhodnotit až po roce jejich fungování.

Kromě hodnocení svých ministrů a obhajoby před novelou zákona zvanou lex Babiš se premiér opřel do České národní banky za to, že přistoupila ke zvýšení úrokových sazeb. V hospodářské oblasti pak předseda vlády připustil možné úpravy v oblasti zastropování cen pohonných hmot a naznačil, že by mohlo dojít ke zdanění tichého vína.

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Zdroj: Libor Novák

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