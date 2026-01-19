Neříkejte mu, co má dělat. Fiala na kongresu ODS promluvil o své budoucnosti

Expremiér Petr Fiala (ODS) se v sobotu definitivně stáhl do ústraní. Po 12 letech totiž skončil v čele nejdéle trvale zastoupené politické strany v Poslanecké sněmovně. Zůstává jejím řadovým členem a poslancem. Objevily se však nejméně dvě spekulace ohledně jeho politické budoucnosti. Fiala se k nim vyjádřil na víkendovém stranickém kongresu.
Delegáti kongresu v sobotu zvolili do čela strany předchozího ministra dopravy a dosavadního místopředsedu strany Martina Kupku. Doporučil jim ho i právě Fiala, i když ve svém projevu, který předcházel předsednické volbě, tvrdil, že nebude straníkům radit, koho konkrétně mají volit. Nakonec to stejně udělal, i když neřekl konkrétní jméno. Podpořil ale člověka, co se "vyzná v dopravě".
Členy ODS zároveň mohlo zajímat, jakou budoucnost si muž, který je v roce 2021 přivedl zpátky do Strakovy akademie, plánuje. "Končím jako předseda, ale budu stále poslancem," zmínil v závěru svého vystoupení. Avizoval také návrat k akademické kariéře. "Chci se věnovat studentům," nastínil.
"Prosím vás, nevymýšlejte, co mám dělat," vyzval Fiala kolegy. Zjevně reagoval na spekulace, které se objevily v médiích jen krátce před kongresem. Týkaly se možné prezidentské kandidatury, respektive kandidatury do horní komory parlamentu.
Expremiér dal v projevu najevo, že se momentálně na žádnou budoucí volební kampaň nechystá. "Nehodlám za dva roky kandidovat na prezidenta. A Miloš Vystrčil je skvělý předseda Senátu," zdůraznil.
Fiala jinak na kongresu hodnotil déle než dekádu trvající působení v čele ODS. "Určitě nepřeháním, když řeknu, že to bylo 12 úspěšných let," nechal se slyšet. "Povstali jsme z popela," konstatoval během posledního předsednického projevu a připomněl návrat občanských demokratů k moci. "Povedlo se to i proto, že jste mi věřili," svěřil se.
Loučící se šéf občanských demokratů vyjádřil přesvědčení, že strana na konci jeho éry rozhodně není v krizi. A pokud někdy bude, tak si ji podle jeho slov způsobí sama. On už v takovém případě nebude tím člověkem, který by to měl řešit.
