Pražský festival Metronome končí. Pořadatelé zmínili několik důvodů

Jeden z velkých českých hudebních festivalů již nebude pokračovat. Metronome v příštím roce do Prahy žádné hvězdy světové hudební scény nepřiveze. Důvodů konce je několik, uvedli organizátoři v prohlášení, kterým oznámili své rozhodnutí.
"Velmi nás to mrzí, ale nebudeme organizovat další ročník festivalu Metronome Prague 2027. V tuto chvíli to znamená konec jedné festivalové metropolitní tradice pod značkou Metronome Prague," uvedli organizátoři David Gaydečka & Martin Voňka.
Důvodů je podle nich více. "Věděli jsme, že metropolitní festivaly to nemají snadné, ale věřili jsme, že v Praze různé překážky překonáme. Přes veškerou vaší podporu, osobní účast a spolupráci na rozvoji Metronome Prague se nám nepodařilo takových diváků i dlouhodobých strategických partnerů najít dostatek pro budoucí pokračování," sdělili.
Problémem je v očích organizátorů i aktuální společenská situace v hlavním městě. "Určitou podporu a povzbuzení ze strany pražské radnice jsme od začátku získávali, ale nebyla dostatečná a komplexní tak, abychom mohli akci dál rozvíjet," vysvětlili.
"Atmosféra, kterou umocňují jednotliví stěžovatelé, postupně komplikovala poslední roky organizaci akce tak, abychom ve večerních hodinách mohli kvalitně odehrát hlavní koncerty, a po nich realizovat další noční program v krytých prostorách. Nezdařilo se nám naplnit dohody a cíle, bez kterých takovou mezinárodní událost nelze v metropoli zrealizovat," konstatovali pořadatelé.
"Jsme rádi za to, že jsme vám mohli dělat různými hudebními událostmi v rámci programu Metronome Prague 10 let radost, že jsme na určité kulturní mapy světa označili Prahu jako jednu z nejkulturnějších a hudebních metropolí světa. Velmi děkujeme všem, kteří byli do dění kolem Metronome Prague zapojeni, ať už jako diváci, partneři, podporovatelé či trpěliví dodavatelé. Ačkoli festival nemůže nyní pokračovat, věříme, že to stálo za to," vzkázali lidem.
Pořadatelé festivalu Metronome chystají pro fanoušky další hudební události, které nebudou koncentrované do jednoho víkendu, ale budou se konat v různých termínech v průběhu celého roku.
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Zdroj: Libor Novák