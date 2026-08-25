Zemřela Dolly Parton. Nejslavnější country zpěvačku všech dob proslavily hity I Will Always Love You a Jolene

Hudební svět zasáhla smutná zpráva. Ve věku 80 let zemřela legendární písničkářka a ikona country hudby Dolly Parton. Smrt slavné umělkyně oznámil její synovec Brian Seaver prostřednictvím videa zveřejněného 25. srpna na sociální síti Instagram.
Seaver ve své zprávě uvedl, že ho o natočení tohoto oznámení požádala sama zpěvačka již před lety. Jako její dlouholetý šéf bezpečnosti označil tuto povinnost za čest spojenou s velkým smutkem, zároveň však zdůraznil, že Dolly odešla v pokoji. Ve svém proslovu vyzdvihl její přínos pro celou rodinu i pro generace hudebníků a snílků po celém světě.
Jen čtyři dny před svým skonem, v pátek 21. srpna, přitom Parton poskytla rozhovor časopisu People. V něm otevřeně promluvila o svých zdravotních problémech, které se zhoršily po smrti jejího manžela Carla Deana v březnu 2025. Přesto tehdy vyjádřila optimismus a touhu pokračovat v práci, dokud jí to síly dovolí.
Dolly Parton se zapsala do historie jako nejprodávanější interpretka country hudby všech dob s více než 160 miliony prodanými alb po celém světě. Její kariéra odstartovala v roce 1967 debutovým albem Hello, I’m Dolly. Během následujících desetiletí vydala množství ikonických hitů jako „I Will Always Love You“, „9 to 5“ nebo „Jolene“.
Zpěvačka se narodila v roce 1946 v Pittman Center ve státě Tennessee a vyrůstala s 11 sourozenci ve velmi chudých poměrech. Již od šesti let hrál na kytaru a zpívala v kostele svého dědečka, přičemž první vlastní písně začala psát v sedmi letech. Po dokončení střední školy v roce 1964 se přestěhovala do Nashvillu, kde započala její profesionální dráha.
Zásadní průlom v její kariéře nastal díky spolupráci s country hvězdou Porterem Wagonerem, který ji angažoval do svého televizního pořadu. Když se v roce 1974 rozhodla pořad opustit a vydat se na sólovou dráhu, napsala na rozloučenou se svým tvůrčím partnerem píseň „I Will Always Love You“. Skladba se později stala celosvětovým megahitem v podání Whitney Houston ve filmu Osobní strážce z roku 1992.
Na konci 70. let rozšířila Parton své působení i mimo oblast country hudby a prosadila se ve filmu. V roce 1980 debutovala ve snímku 9 to 5 po boku Lily Tomlin a Jane Fonda, přičemž titulní píseň se stala jejím prvním hitem na vrcholu žebříčku Hot 100. Později účinkovala v dalších úspěšných filmech, jako například Ocelové magnólie nebo Nejlepší malý nevěstinec v Texasu.
Během své bohaté kariéry získala nespočet ocenění, včetně 11 cen Grammy, 10 cen Country Music Association a čestného Oscara. V roce 1999 byla uvedena do Síně slávy country hudby a v roce 2022 vstoupila do Rock and Roll Hall of Fame. Její životní příběh se v červenci 2025 dočkal také zpracování v podobě muzikálu Dolly: A True Original Musical.
Zpěvačka se intenzivně věnovala také podnikání a charitativní činnosti. Vynikla zejména založením dětského knižního projektu Imagination Library a provozováním zábavního parku Dollywood v Tennessee. Ve svém osobním životě kladla velký důraz na vztah s manželem Carlem Thomasem Deanem, za kterého byla provdaná od května 1966 až do jeho smrti v březnu 2025.
Zdravotní komplikace ji v září 2025 donutily odložit plánovanou šňůru koncertů v Las Vegas, kterou v květnu 2026 definitivně zrušila. I přes zdravotní neduhy a pokročilý věk si však do posledních dnů udržovala pozitivní přístup k životu a profesnímu odkazu.
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Zdroj: Libor Novák