Slavná zpěvačka Dolly Parton dostala 100 milionů dolarů od Jeffa Bezose

Miliardář, který je rovněž vlastníkem vesmírné společnosti Blue Origin, oznámil udělení ceny společně se svou partnerkou Lauren Sanchezovou. Ta na instagramu následně napsala, že Partonová je "ženou, která daruje srdcem a v jejíž práci jsou hlavními aspekty láska a soucit". "Nemůžeme se dočkat, až uvidíme, jaké všechno dobro vykoná s těmi 100 miliony dolarů," dodala.

Královna country hudby na udělení ceny reagovala ve videu zveřejněném na internetu se slovy: "Cože! Říkali jste 100 milionů?" "Myslím si, že lidé, kteří mohou pomáhat, by měli dát své peníze tam, kam je táhne jejich srdce. Udělám, co bude v mých silách, abych s těmi penězi udělala mnoho dobrých věcí," dodala Partonová.

První dáma americké country složila tisíce písní, mezi ty nejslavnější patří I Will Always Love You (proslavila ji Whitney Houstonová), Jolene, Coat of Many Colors či My Tennessee Mountain Home.