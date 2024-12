Počasí se vrátí do obvyklých mezí, avizují meteorologové ve výhledu

Podle meteorologů bude období do 19. ledna teplotně v normálu nebo slabě nad normálem a srážkově v normálu.

Ústav očekává, že teploty se v následujících dnech a týdnech vrátí k hodnotám obvyklým pro tuto roční dobu. Předpověď pro závěr sledovaného období, tedy kolem poloviny ledna, je však aktuálně poměrně nejistá.

"Buď se teploty dostanou do nadprůměrných hodnot, nebo prudce poklesnou. Po celém období by teploty v noci měly klesat většinou pod nulu, denní by se měly pohybovat slabě nad touto hranicí," uvedli meteorologové ve výhledu.

Během vánočního týdne má pokračovat suché období z předchozích dvou týdnů, přičemž se očekává, že týdenní úhrn srážek nepřekročí pět milimetrů. "V prvních dvou lednových dekádách je očekáváno o něco více srážek, které ovšem nijak nebudou vybočovat z normálních hodnot," dodali meteorologové.