Vánoční přání prezidenta i premiéra. Jedno máme všichni společné, říká první dáma

Pavlová zmínila, že v českých domácnostech se odlišují slavnostní vánoční tabule, zvyky, tradice i přání. "Věřím, že jedno přání máme ale všichni společné. Chceme Vánoce v pohodě, klidu a obklopení těch, kdo jsou nám nejbližší. Přejeme si, abyste měli Vánoce dle vašich přání. Pomozte, prosím, taková přání plnit," řekla první dáma.

Podle prezidenta si letos Česko prošlo nelehkými chvílemi, které však opět ukázaly, jak silná a soudržná umí společnost být. "Vidět to bylo zejména při povodních, kdy lidé opět projevili ohromnou vlnu dobré vůle a ochoty si navzájem pomáhat, když se dostaneme do úzkých. Jednoduše solidarita a vzájemná podpora jsou hodnoty, které bychom měli cítit nejen o Vánocích," doplnil Pavel svou manželku.

"Milí přátelé, dovolte, abych vám všem popřál klidné a požehnané Vánoce. Vánoce jsou svátky, které mám hrozně rád, a věřím, že vy taky. Jsou to chvíle, kdy můžeme být se svými blízkými, kdy prožíváme radost, kdy zažíváme určité zklidnění, a to myslím, že všichni vítáme a všichni potřebujeme," uvedl premiér.

Podle Fialy si lidé o Vánocích vždy uvědomí, co je v životě opravdu důležité. "Lidé kolem nás, zdraví, pocit štěstí, radosti. Jsou to krásné chvíle. Tak vám přeji, abyste i ty letošní Vánoce prožili co nejlépe a abyste si odpočinuli, abyste prostě měli krásné vánoční svátky," vzkázal lídr občanských demokratů.

Pavel i Fiala v nadcházejících dnech promluví k občanům z titulu svých politických funkcí. Premiér přednese svou řeč ve čtvrtek 26. prosince. Prezident bude mít projev tradičně na Nový rok.