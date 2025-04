Pavel naznačil, kdy vyhlásí termín voleb do Sněmovny

Pavel v podcastu PoliTalk webu novinky.cz řekl, že již má představu, koho bude v podzimních sněmovních volbách volit. Svou volbu si nechá pro sebe. "Já ji sděluji stěží svojí ženě, takže se nebudu o ni dělit s občany," prohlásil.

Ohledně termínu hlasování prezident podotkl, že ho oznámí včas. "Budu se držet zvyklostí mých předchůdců. Dosavadní praxe byla v průměru čtyři až pět měsíců a já to dodržím," prozradil.

Hlava státu vnímá i obavy stran z případného termínu 26. a 27. září, na který by přímo navazoval státní svátek. "Samozřejmě beru v úvahu všechny rizikové faktory, ale ten skutečný termín opravdu oznámím až někdy v průběhu května," dodal Pavel.

Současný prezident bude termín sněmovních voleb vyhlašovat poprvé. Při těch předchozích byl ještě hlavou státu Miloš Zeman. V Česku se naposledy konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.

Podle březnového průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News by mělo hnutí ANO podporu 31,1 procenta. Dalším dvěma kandidujícím uskupením by se podařilo dosáhnout dvouciferného výsledku. Koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, má rovných 20 procent. Starostům a nezávislým by dalo svůj hlas 11,8 procenta voličů.

Ve Sněmovně by pokračovaly i další subjekty aktuální opozice, tedy SPD (8,9 %) a Piráti (5,8 %). Návrat by se povedl komunistům pod hlavičkou hnutí Stačilo! (6,3 %). Poprvé v historii by zabodovali Motoristé, které by volilo 6,7 procenta voličů.