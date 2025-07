Kalifornie mírní varování, obyvatelé Kamčatky popisují chvíle hrůzy, Francie se chystá na masivní vlnu

V oblasti Tichomoří, kde se tsunami pohybuje napříč oceánem, nadále zůstává mnoho oblastí pod varováním. V některých regionech byla varování zrušena, přičemž Aljaška a část Kalifornie už nečelí přímému ohrožení.

Tsunami v těchto oblastech ale není něco, co by lidé měli podcenit. Hydrolog Jess Neumann z University of Reading uvedl, že tsunami mohou být velmi nebezpečné i v případě, že jejich vlny na první pohled nejsou příliš vysoké.

„Tsunami nejsou jako běžné povrchové vlny. Jsou to pohyby, které procházejí celým sloupcem vody a mohou cestovat na dlouhé vzdálenosti. I malé vlny mohou způsobit obrovské škody,“ varoval Neumann.

Lidé v ohrožených oblastech by měli zůstat ve střehu, pečlivě sledovat místní varování a podle potřeby se evakuovat, aby předešli riziku ztráty života.

Francouzský prezident Emmanuel Macron se na sociálních sítích obrátil na obyvatele Francouzské Polynésie. Ve svém příspěvku varoval, že nebezpečná vlna směřuje k regionu a všechny vládní složky byly aktivovány s cílem chránit občany.

Prezident vyzval všechny obyvatele, aby důsledně dodržovali pokyny místních úřadů a byli připraveni na možné evakuace. „Veškerá moje podpora patří Markézanům a všem našim krajanům v Tichomoří,“ dodal prezident ve své zprávě.

Francouzské úřady varovaly před vlnou vysokou až 4 metry na ostrově Nuku Hiva, která se očekává po 01:00 místního času. Místní obyvatelé byli upozorněni na možnost záplav a vážných škod způsobených tsunami, a to i přesto, že hlavní vlna ještě nepřišla.

Zemětřesení o magnitudě 8,8, které zasáhlo Kamčatku, jeden z nejvíce seizmicky aktivních regionů světa, je jedním z nejsilnějších, jaké kdy byly zaznamenány. Otřesy byly cítit široko daleko a především v hlavních městech a vesnicích na poloostrově. Lidé na Kamčatce, ačkoliv jsou zvyklí na přírodní katastrofy, přiznali, že intenzita dnešního zemětřesení byla neobvyklá.

Vasilij Berežnůj, který celý život žije na Kamčatce, popisuje situaci, kdy otřesy zasáhly jeho domov. „Lidé byli na ulicích – někteří v pantoflích, jiní v županech, někteří drželi své děti. Někteří byli hysteričtí,“ popisuje Berežnůj. „Když se země pod vašima nohama hýbe jako vlna, když vidíte, jak se kývají potrubí a věže, to je děsivé. Nikdy se na to nedá zvyknout.“

V reakci na zemětřesení byly okamžitě zahájeny evakuace a varování před tsunami. Někteří obyvatelé se rozhodli opustit své domovy, jiní se snažili najít bezpečí ve veřejných budovách. Záchranáři a místní úřady pracují na obnově a pomoci těm, kteří byli zasaženi. Kromě toho byla zvýšena pohotovostní opatření v okolí sopečných oblastí, kde dochází k erupcím.

Sofia, studentka střední školy, popisuje hrůzu, kterou zažila při zemětřesení. „Byla jsem doma s rodiči, když náhle začaly otřesy. Propukl chaos, nábytek začal padat před našima očima spolu se vším, co na něm bylo. Nebyla jsem jediná, kdo panikařil – naši sousedé, spolu se svými domácími mazlíčky, také v panice utíkali ven,“ vzpomíná Sofia na okamžiky, které byly pro všechny přítomné šokující.

„Lidé, kteří se snažili odjet, způsobili obrovský chaos na silnicích. Byly tam masivní zácpy a několik nehod,“ dodává Sofia. To, co začalo jako každodenní den, se změnilo v noční můru, která zasáhla obyvatele nejen Kamčatky, ale i širšího okolí. Celá oblast byla uvržena do chaosu, přičemž obyvatelé museli čelit nejen síle přírodních jevů, ale i problému s dopravou, která byla zcela zablokována.