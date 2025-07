Tusk oznámil zásadní změny v polské armádě. Válka mezi Ruskem a Ukrajinou bude zřejmě zmrazena, dodal

„Naše bezpečnost v blízké budoucnosti a v dlouhodobé perspektivě bude záviset především na tom, co vzniká v hlavách. Dnes vyhrávají války armády, které jsou chytřejší, lépe vybavené, na vyšší technické úrovni a schopné využívat nejnovější technologie, jako je umělá inteligence či drony,“ řekl Tusk při své návštěvě Institutu techniky letectva ve Varšavě.

Premiér zdůraznil, že armáda, která chce vyhrávat budoucí konflikty a účinně chránit území a bezpečnost svých občanů, musí technologicky předstihnout své konkurenty. V tomto kontextu ocenil vysokou odbornou úroveň pracovníků, kteří nejen vedou výzkumné instituce, ale i mladé inženýry, programátory a vědce.

„Z polského hlediska je naprosto klíčové, aby peníze, které chceme investovat do obrany – ať už prostředky polských daňových poplatníků, nebo evropské dotace – pracovaly v maximální míře v Polsku,“ řekl premiér.

Dodal, že Polsko nebude pokračovat v nekonečném investování polských peněz do zahraničního vybavení. Místo toho je nutné tyto prostředky investovat do polských firem, přičemž kladl důraz na podporu domácích vědců a inženýrů.

Tusk dále prohlásil, že pojem „repolonizace“ bude mít v oblasti polské armády a obrany zásadní význam. „Zásadně změníme proporce,“ prohlásil. Podle něj není žádný důvod, proč by měl být preferován zahraniční vybavení, pokud existují polské výrobky, které jsou srovnatelné co do kvality. „Peníze musí podporovat polskou ekonomiku a polskou vědu,“ dodal.

Premiér uvedl, že Polsko již má dostatek domácích firem a talentovaných inženýrů na to, aby přesměrovalo investice z ciziny zpět do Polska. Tímto krokem Polsko nejen posílí svou obrannou schopnost, ale také podpoří domácí ekonomiku a vědecký pokrok.

V tomto kontextu premiér zmínil projekty s dvojím využitím, jako například bezpilotní prostředek FPV s názvem Kleszcz. Tento malý dron má široké možnosti využití jak pro vojenské, tak civilní účely. „Nemusí to být velký dron, ale může být velmi užitečný pro různé aplikace,“ vysvětlil Tusk.

Tusk rovněž upozornil, že i když je pravděpodobné, že válka mezi Ruskem a Ukrajinou bude v blízké budoucnosti zmrazena, Polsko musí být připraveno bránit svou bezpečnost bez ohledu na vývoj na frontě.

Věnoval se také nové legislativě týkající se strategických investic do bezpečnosti, která byla přijata polským parlamentem. V rámci této legislativy se bude vojenský sektor podílet na rozhodování o zakázkách a testování nových technologií. V září by do vybraných jednotek měly být odeslány další bezpilotní prostředky, a do konce roku se očekává, že polskou armádu posílí desítky tisíc dronů pro výcvik.

Tusk završil své prohlášení slovy, že Polsko musí zajistit, aby investice do obrany nejen posilovaly armádu, ale také podporovaly domácí ekonomiku a vědecký pokrok, čímž přispějí k celkové bezpečnosti země. Tento nový přístup k obraně představuje výrazný krok směrem k posílení domácí výroby a technologické soběstačnosti Polska v oblasti armádních technologií.