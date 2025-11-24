Ruská agrese je největší hrozbou pro Evropu, shodli se Pavel a Nawrocki

Jan Hrabě

Jan Hrabě

24. listopadu 2025 18:26

Do Prahy přijel polský prezident Karol Nawrocki. (24.11.2025)
Do Prahy přijel polský prezident Karol Nawrocki. (24.11.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Pokračující ruská agrese proti Ukrajině byla hlavním tématem dnešního jednání prezidenta Petra Pavla s polským protějškem na Pražském hradě. Karol Nawrocki zdůraznil, že obě sousedící země spojuje historie, přítomnost i budoucnost. 

"S Evou jsme na Pražském hradě přivítali nově zvoleného polského prezidenta Karola Nawrockého a jeho manželku Martu," informoval Pavel v pondělí na síti X. Zmínil, že Polsko patří k nejbližším spojencům Česka. Partnerství obou zemí je dlouhodobé a opírá se o členství v EU, NATO a silné ekonomické vazby, konstatovala hlava státu. 

Podle Pavla se dnes mluvilo především o pokračující válce na Ukrajině. Ruskou agresi vnímají oba prezidenti jako nejzásadnější hrozbu pro evropskou bezpečnost. "Shodli jsme se na nutnosti pevné obrany evropského prostoru a na neochvějné podpoře Ukrajiny v jejím boji za svobodu," dodal prezident. 

"Naše dnešní setkání ukazuje, jak by měl vypadat model spolupráce založený na partnerství. Polsko a Českou republiku spojuje minulost, přítomnost a budoucnost," napsal Nawrocki po pondělním jednání s českým protějškem, kterému ještě poděkoval. 

Nawrocki, který byl kandidátem opozičního Práva a spravedlnosti, nastoupil do úřadu v srpnu. V červnovém druhém kole prezidentské volby v těsném souboji porazil varšavského starostu Rafala Trzaskowského, když získal 50,89 procenta hlasů. 

Historik se během předvolební kampaně těšil z podpory svého předchůdce v úřady Andrzeje Dudy. Zároveň byl označován za obdivovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa, ochránce tradičních hodnot a muže, který je známý skeptickým postojem k Evropské unii. 

Aktualizováno před 4 hodinami

OBRAZEM: Nawrocki je v Česku poprvé jako polský prezident. Pavel ho přijal na Hradě

Související

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš naznačil, že bude mít do měsíce vládu. S prezidentem je prý domluvený

Nová česká vláda by podle pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiše (ANO) měla vzniknout do poloviny prosince. Babiš to naznačil v pravidelném videu, které zveřejnil v neděli dopoledne. Předseda hnutí, které zvítězilo v říjnových sněmovních volbách, je na tom prý domluvený s prezidentem Petrem Pavlem. 

Více souvisejících

Petr Pavel Karol Nawrocki Polsko válka na Ukrajině

Aktuálně se děje

před 36 minutami

před 1 hodinou

Maduro, Nicolas

Bílý dům označil lidi kolem Madura za teroristy. Invaze do Venezuely je zase o něco blíž

Administrativa šéfa Bílého domu Donalda Trumpa rozšířila své možnosti postupu vůči Venezuele poté, co se rozhodla zařadit okruh osob kolem tamního autoritářského prezidenta Nicoláse Madura mezi subjekty vedené jako zahraniční teroristická organizace. Tento krok se váže k označení struktury nazývané „Cartel de los Soles“, kterou Spojené státy prezentují jako síť jednotek venezuelských ozbrojených sil napojenou na obchod s drogami. Podle expertů však tato struktura není tradičním kartelovým uskupením, ale spíše označením pro údajně zkorumpované představitele režimu.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

F-35

Evropa se zasekla u vývoje stíhaček páté generace, když USA testují šestou. Na vině je politika

Evropský vzdušný prostor je pod stálým tlakem ruských výpadů, zatímco Ukrajina se mezitím stává hlavním hybatelem modernizace letectva na kontinentu díky ambiciózním plánům na pořízení švédských Gripenů, francouzských Rafalů i dalších amerických F-16. Kontrastem k tomu je krize francouzsko-německého programu FCAS, který se potácí v průmyslových sporech, politických neshodách a chronickém zpoždění. Evropa tak zůstává bez letounu páté generace, zatímco Spojené státy už testují prototypy generace šesté.

před 3 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump promluvil o pokroku v jednáních o míru na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump se v pondělí vyjádřil k progresu v diplomatických jednáních ohledně míru na Ukrajině. Trump naznačil, že se v pozadí může odehrávat "něco dobrého". Podrobnosti ale neprozradil. O pokroku nicméně mluvil už po nedělních rozhovorech ve Švýcarsku americký ministr zahraničí Marco Rubio. 

Aktualizováno před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

Steve Witkoff

Sešel se realitní magnát a prominentní ekonom. Tak nezačíná vtip, ale jednání o Ukrajině

Americký prezident Donald Trump obvinil Kyjev z nevděčnosti a zároveň předložil mírový návrh, který nápadně kopíruje dlouhodobé ruské požadavky. Dokument, jenž zahrnuje uznání Krymu a omezení ukrajinské armády, přitom nevznikl v rukou diplomatů, ale osob z absolutního okraje politické sféry. Zapojení realitního magnáta a prominentního ekonoma vyvolává vážné pochybnosti o tom, zda USA ještě hájí vlastní či západní bezpečnostní zájmy.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 9 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 12 hodinami

včera

včera

včera

Tomáš Souček

Nejvěrnějším fanouškům nepřišli poděkovat. Fotbalisté přišli o prémie a Souček o pásku

Sváteční kvalifikační zápas české fotbalové reprezentace s Gibraltarem, který zvládla s přehledem 6:0, mohl mít sváteční atmosféru od začátku až do konce, jenže to by se nesměl odehrát předešlý přátelský zápas se San Marinem (1:0). Právě to byla poslední kapka pro nejskalnější fanoušky národního týmu sdružené pod spolkem „Fanatismus Česko“. Ti vyzvali své stoupence, aby při zápase s Gibraltarem dali reprezentaci najevo, co si o výkonech myslí. Kvůli tomuto postoji se hráči národního týmu rozhodli, že po zápase nepůjdou poděkovat a následovala slovní roztržka mezi fanoušky a týmem, který v této vzrušené debatě zastupovali Vladimír Coufal s Tomášem Součkem. Fotbalová asociace ČR nakonec rozhodla, že hráči kvůli svému chování vůči fanouškům přijdou o prémie a že Souček přijde o kapitánskou pásku.

včera

včera

Nikdo neví, co bude. Trump jde po neexistujícím venezuelském „kartelu“

Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na Venezuelu a označuje vládu Nicolase Madura za „narkoteroristický kartel“, který podle expertů ve skutečnosti neexistuje. Caracas je však zároveň stále nepříliš cenným, ale stále rizikovým opěrným bodem Ruska, Číny či Íránu. Spojenci slábnou, režim se hroutí a Washington balancuje mezi diplomacií, sabotáží i možností vojenského zásahu. Výsledkem je vysoce nestabilní situace s nepředvídatelnými důsledky.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy