Ruská agrese je největší hrozbou pro Evropu, shodli se Pavel a Nawrocki

Pokračující ruská agrese proti Ukrajině byla hlavním tématem dnešního jednání prezidenta Petra Pavla s polským protějškem na Pražském hradě. Karol Nawrocki zdůraznil, že obě sousedící země spojuje historie, přítomnost i budoucnost.
"S Evou jsme na Pražském hradě přivítali nově zvoleného polského prezidenta Karola Nawrockého a jeho manželku Martu," informoval Pavel v pondělí na síti X. Zmínil, že Polsko patří k nejbližším spojencům Česka. Partnerství obou zemí je dlouhodobé a opírá se o členství v EU, NATO a silné ekonomické vazby, konstatovala hlava státu.
Podle Pavla se dnes mluvilo především o pokračující válce na Ukrajině. Ruskou agresi vnímají oba prezidenti jako nejzásadnější hrozbu pro evropskou bezpečnost. "Shodli jsme se na nutnosti pevné obrany evropského prostoru a na neochvějné podpoře Ukrajiny v jejím boji za svobodu," dodal prezident.
"Naše dnešní setkání ukazuje, jak by měl vypadat model spolupráce založený na partnerství. Polsko a Českou republiku spojuje minulost, přítomnost a budoucnost," napsal Nawrocki po pondělním jednání s českým protějškem, kterému ještě poděkoval.
Nawrocki, který byl kandidátem opozičního Práva a spravedlnosti, nastoupil do úřadu v srpnu. V červnovém druhém kole prezidentské volby v těsném souboji porazil varšavského starostu Rafala Trzaskowského, když získal 50,89 procenta hlasů.
Historik se během předvolební kampaně těšil z podpory svého předchůdce v úřady Andrzeje Dudy. Zároveň byl označován za obdivovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa, ochránce tradičních hodnot a muže, který je známý skeptickým postojem k Evropské unii.
Babiš naznačil, že bude mít do měsíce vládu. S prezidentem je prý domluvený
