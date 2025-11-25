I Babiš jednal s polským prezidentem. Naznačil, že by chtěl oživit V4

Sousedé Česka už navazují styky s pravděpodobným příštím premiérem Andrejem Babišem (ANO). Během pondělní návštěvy v Praze s ním jednal polský prezident Karol Nawrocki. Babiš zdůraznil důležitost spolupráce v rámci V4.
Babiš zmínil, že Česko a Polsko vždy pojily výjimečné vztahy. "Proto jsem rád, že má pan prezident i stejný názor na to, jak je spolupráce V4 pro náš region důležitá. Přestože mohou mít některé státy rozdílné názory na některé otázky, je mnoho oblastí, kde naopak musíme postupovat společně," uvedl šéf hnutí ANO na sociální síti X.
"Odmítnout je potřeba nejen nové emisní povolenky ETS 2, ale vrátit se musíme i k ETS 1, které snižují konkurenceschopnost evropského průmyslu. Shodujeme se i v názoru na nový migrační pakt, ten znovu zavádí kvóty na nelegální migranty, které jsme právě jako V4 od roku 2017 odmítali a nakonec zablokovali," dodal kandidát na premiéra.
Nawrockého na Pražském hradě přivítal i jeho český protějšek. Podle Pavla se mluvilo zejména o pokračující válce na Ukrajině. Ruskou agresi vnímají oba prezidenti jako nejzásadnější hrozbu pro evropskou bezpečnost. "Shodli jsme se na nutnosti pevné obrany evropského prostoru a na neochvějné podpoře Ukrajiny v jejím boji za svobodu," napsal prezident na síti X.
Nawrocki, který byl kandidátem opozičního Práva a spravedlnosti, nastoupil do úřadu v srpnu. V červnovém druhém kole prezidentské volby v těsném souboji porazil varšavského starostu Rafala Trzaskowského, když získal 50,89 procenta hlasů.
Historik se během předvolební kampaně těšil z podpory svého předchůdce v úřady Andrzeje Dudy. Zároveň byl označován za obdivovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa, ochránce tradičních hodnot a muže, který je známý skeptickým postojem k Evropské unii.
