I Babiš jednal s polským prezidentem. Naznačil, že by chtěl oživit V4

Jan Hrabě

Jan Hrabě

25. listopadu 2025 8:24

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)
Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Sousedé Česka už navazují styky s pravděpodobným příštím premiérem Andrejem Babišem (ANO). Během pondělní návštěvy v Praze s ním jednal polský prezident Karol Nawrocki. Babiš zdůraznil důležitost spolupráce v rámci V4. 

Babiš zmínil, že Česko a Polsko vždy pojily výjimečné vztahy. "Proto jsem rád, že má pan prezident i stejný názor na to, jak je spolupráce V4 pro náš region důležitá. Přestože mohou mít některé státy rozdílné názory na některé otázky, je mnoho oblastí, kde naopak musíme postupovat společně," uvedl šéf hnutí ANO na sociální síti X. 

"Odmítnout je potřeba nejen nové emisní povolenky ETS 2, ale vrátit se musíme i k ETS 1, které snižují konkurenceschopnost evropského průmyslu. Shodujeme se i v názoru na nový migrační pakt, ten znovu zavádí kvóty na nelegální migranty, které jsme právě jako V4 od roku 2017 odmítali a nakonec zablokovali," dodal kandidát na premiéra.

Nawrockého na Pražském hradě přivítal i jeho český protějšek. Podle Pavla se mluvilo zejména o pokračující válce na Ukrajině. Ruskou agresi vnímají oba prezidenti jako nejzásadnější hrozbu pro evropskou bezpečnost. "Shodli jsme se na nutnosti pevné obrany evropského prostoru a na neochvějné podpoře Ukrajiny v jejím boji za svobodu," napsal prezident na síti X. 

Nawrocki, který byl kandidátem opozičního Práva a spravedlnosti, nastoupil do úřadu v srpnu. V červnovém druhém kole prezidentské volby v těsném souboji porazil varšavského starostu Rafala Trzaskowského, když získal 50,89 procenta hlasů. 

Historik se během předvolební kampaně těšil z podpory svého předchůdce v úřady Andrzeje Dudy. Zároveň byl označován za obdivovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa, ochránce tradičních hodnot a muže, který je známý skeptickým postojem k Evropské unii. 

včera

Babiš už shromáždil jména všech kandidátů na ministry

Související

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš už shromáždil jména všech kandidátů na ministry

ANO, SPD a Motoristé udělali další pokrok, co se týká vzniku nové vlády. Premiérský kandidát rodící se koalice Andrej Babiš (ANO) již obdržel nominace na ministry i od dvou dalších stran. Uvedl to v pondělí pro televize CNN Prima News a Nova. 
Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš naznačil, že bude mít do měsíce vládu. S prezidentem je prý domluvený

Nová česká vláda by podle pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiše (ANO) měla vzniknout do poloviny prosince. Babiš to naznačil v pravidelném videu, které zveřejnil v neděli dopoledne. Předseda hnutí, které zvítězilo v říjnových sněmovních volbách, je na tom prý domluvený s prezidentem Petrem Pavlem. 

Více souvisejících

Andrej Babiš Karol Nawrocki Polsko

Aktuálně se děje

před 2 minutami

před 45 minutami

před 2 hodinami

Aktualizováno včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump promluvil o pokroku v jednáních o míru na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump se v pondělí vyjádřil k progresu v diplomatických jednáních ohledně míru na Ukrajině. Trump naznačil, že se v pozadí může odehrávat "něco dobrého". Podrobnosti ale neprozradil. O pokroku nicméně mluvil už po nedělních rozhovorech ve Švýcarsku americký ministr zahraničí Marco Rubio. 

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Češi budou mít v baráži o MS výhodu domácího prostředí. Nejprve se utkají s Irskem

Ostře sledovaný los ve švýcarském Curychu rozhodl o složení jarní baráže o účast na fotbalovém mistrovství světa a tedy i o soupeřích českého národního týmu. Ten se dozvěděl, že bude hrát doma nejen úvodní semifinálový zápas, ale i případný finálový. Semifinálovým soupeřem bude Irsko, v případě postupu čeká jeden z dvojice Dánsko-Severní Makedonie. První zápas je na programu 26. března 2026, finále se pak bude hrát 31. března 2026.  

včera

Dánská vlajka

Dánsko jako inspirace, jak řešit migraci. Model má přísný, ale účinný

Spojené království zpřísňuje azylovou politiku a přebírá prvky dánského modelu, který už od roku 2015 kombinuje tvrdé kroky vůči žadatelům s důrazem na sociální soudržnost. Dánsko díky restrikcím výrazně snížilo počty žádostí, ale čelí kritice za právní i sociální dopady. Příběhy migrantů i varování expertů ukazují, že odrazující opatření mají limity. Evropské státy proto musí hledat rovnováhu mezi kontrolou a otevřeností.

včera

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš už shromáždil jména všech kandidátů na ministry

ANO, SPD a Motoristé udělali další pokrok, co se týká vzniku nové vlády. Premiérský kandidát rodící se koalice Andrej Babiš (ANO) již obdržel nominace na ministry i od dvou dalších stran. Uvedl to v pondělí pro televize CNN Prima News a Nova. 

včera

včera

Maduro, Nicolas

Bílý dům označil lidi kolem Madura za teroristy. Invaze do Venezuely je zase o něco blíž

Administrativa šéfa Bílého domu Donalda Trumpa rozšířila své možnosti postupu vůči Venezuele poté, co se rozhodla zařadit okruh osob kolem tamního autoritářského prezidenta Nicoláse Madura mezi subjekty vedené jako zahraniční teroristická organizace. Tento krok se váže k označení struktury nazývané „Cartel de los Soles“, kterou Spojené státy prezentují jako síť jednotek venezuelských ozbrojených sil napojenou na obchod s drogami. Podle expertů však tato struktura není tradičním kartelovým uskupením, ale spíše označením pro údajně zkorumpované představitele režimu.

včera

včera

F-35

Evropa se zasekla u vývoje stíhaček páté generace, když USA testují šestou. Na vině je politika

Evropský vzdušný prostor je pod stálým tlakem ruských výpadů, zatímco Ukrajina se mezitím stává hlavním hybatelem modernizace letectva na kontinentu díky ambiciózním plánům na pořízení švédských Gripenů, francouzských Rafalů i dalších amerických F-16. Kontrastem k tomu je krize francouzsko-německého programu FCAS, který se potácí v průmyslových sporech, politických neshodách a chronickém zpoždění. Evropa tak zůstává bez letounu páté generace, zatímco Spojené státy už testují prototypy generace šesté.

Aktualizováno včera

včera

včera

Steve Witkoff

Sešel se realitní magnát a prominentní ekonom. Tak nezačíná vtip, ale jednání o Ukrajině

Americký prezident Donald Trump obvinil Kyjev z nevděčnosti a zároveň předložil mírový návrh, který nápadně kopíruje dlouhodobé ruské požadavky. Dokument, jenž zahrnuje uznání Krymu a omezení ukrajinské armády, přitom nevznikl v rukou diplomatů, ale osob z absolutního okraje politické sféry. Zapojení realitního magnáta a prominentního ekonoma vyvolává vážné pochybnosti o tom, zda USA ještě hájí vlastní či západní bezpečnostní zájmy.

včera

včera

včera

včera

včera

Američané a Ukrajinci hlásí pokrok. Po Trumpových slovech o nevděčnosti Kyjeva

Napětí mezi Washingtonem a Kyjevem zřejmě opět polevilo. Američtí a ukrajinští vyjednavači projednali úpravy mírového plánu, v práci hodlají pokračovat i v následujících dnech. Uvedla to BBC po víkendovém jednání ve švýcarské Ženevě. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy