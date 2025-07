Británie uzná palestinskou státnost, prohlásil Starmer

Dvouletý chlapec v indickém státě Bihár zabil holýma rukama kobru, která ho napadla a omotala se mu kolem rukou. Místo úniku se do ní zakousl tak silně, že had na místě zemřel. Dítě poté upadlo do bezvědomí, ale díky včasnému zásahu lékařů přežilo.

Zdroj: Jakub Jurek