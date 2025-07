Trumpova obchodní válka: Evropská unie má dohodu, Čína je ale úplně jiný příběh

Pouze dva dny po oznámení dohody s EU, která vyvolala smíšené reakce, Trumpovi vyjednavači opustili jednání se zástupci čínského prezidenta Si Ťin-pchinga ve Švédsku bez jakéhokoli zásadního pokroku. Skutečnost, že žádná významná změna neprobíhá, je jasnou připomínkou síly Číny a její ochoty odolávat Trumpovým tlakům.

Nulová dohoda s Čínou podle CNN znamená, že místo dalšího vítězství Trumpovi vyjednavači představí prezidentovi návrh na prodloužení pauzy v zavádění cel, které měly začít platit 12. srpna. Trump bude mít na výběr – buď schválit další jednání, což by vyhovovalo Pekingu, nebo obnovit obchodní válku mezi supervelmocemi.

Trump může oprávněně tvrdit, že dosáhl významných politických vítězství v obchodních jednáních s EU, Spojeným královstvím, Japonskem, Indonésií a Filipínami, která favorizují Spojené státy díky jednostranným celním opatřením. Trumpova sázka na to, že jiné země a obchodní bloky budou muset, podle jeho slov, „zaplatit více za přístup na mocný americký trh“, se vyplatila. Ve svých obchodních dohodách Trump úspěšně otevřel některé dříve uzavřené trhy pro americké výrobce.

Trump dlouhodobě považoval Evropu za příliš závislou na americké moci. Dokázal, že jeho odhady, že evropské státy kvůli své závislosti na americké vojenské podpoře a obraně ustoupí v obchodních otázkách, byly správné. Jeho výměna cel s EU, která nyní činí 15 %, a tlaky na zvýšení výdajů na obranu v rámci NATO do roku 2035, jsou příklady jeho přístupu.

Trump také porušil konvenční ekonomické zásady, když na globální úrovni zavedl některé z nejvyšších cel od 30. let 20. století, čímž rozbil systém volného obchodu a nízkých cel. Ačkoliv někteří ekonomové předpokládali ekonomickou katastrofu, ta se zatím neprojevila.

Ale Čína se stává překážkou v Trumpově obchodní cestě. Prezident Si Ťin-pching nemá žádná omezení, která v obchodních jednáních bránila Evropě, jež byla opatrná, aby nenaštvala Trumpa a neohrozila svou vojenskou ochranu a podporu v otázce Ukrajiny. Čína, na rozdíl od Evropy, vychází z ekonomických, suverénních a politických důvodů, které jsou pro její komunistický režim zásadní.

Žádný čínský vůdce, a obzvlášť Si Ťin-pching, který buduje svou moc na nacionalismu a obnově národní důstojnosti, nemůže ustoupit americkému prezidentovi v obchodní dohodě. Čína má stabilní politickou strukturu, která jí dává větší flexibilitu než 27-národní Evropská unie.

Navíc Čína má mocné karty, které může použít proti USA, včetně dominance ve výrobě vzácných zemních prvků používaných při výrobě smartphonů, satelitů nebo leteckých motorů. V reakci na Trumpovo vyhlášení obchodní války Čína zablokovala export těchto materiálů, ale později trh opět otevřela. Nicméně, skutečnost, že Čína může tyto prvky použít jako vyjednávací nástroj, není nikomu neznámá.

Čína pravděpodobně již usoudila, že pokud bude odolávat Trumpovi, on nakonec ustoupí. To je nebezpečné, protože to představuje velké riziko, že Trumpovi nevyjdou všechny jeho obchodní triky.

Trump se snaží uzavřít dohodu, ale čelí čínské neústupnosti. Trumpova touha jednat osobně v Pekingu na vrcholové schůzce se Si Ťin-pchingem může být klíčová. Trumpovi je vlastní touha vyjednávat "tváří v tvář" a uzavřít dohodu, která bude mít vysoký mediální dopad. Na rozdíl od Číny, která si dává pozor na vyjednávání na nižší úrovni, Trump preferuje velké oslavy s řadou fotografů.

Zatímco Trump a jeho tým vedli "předběžná jednání" ve Stockholmu, kterých se zúčastnilo 75 čínských úřadníků oproti 15 z USA, Čína nehodlá jednoduše ustoupit a ponechat Trumpovi vítězství. Ačkoliv se oba týmy shodly na prodloužení pauzy v obchodních tarifech, pravděpodobně to bude spíše taktika než skutečné vyřešení problémů.

Obchodní dohody bývají složité a vyžadují důkladná jednání mezi právníky. Trumpovy rámcové dohody s EU a dalšími zeměmi jsou pouze povrchní, a to znamená, že spory o detaily a nevyřešené problémy mohou tyto dohody snadno zkomplikovat.

Trumpova obchodní "výherní šňůra" je široká, ale ne hluboká. Není jasné, jak se projeví změny v cenách pro americké spotřebitele a jak vyšší ceny ovlivní ekonomiku. To ukazuje, že dlouhodobé důsledky jeho obchodní politiky mohou mít mnohem větší dopady, než si nyní prezident uvědomuje. Zatímco Trump tvrdí, že USA jsou v obchodní válce vítězem, Čína zatím neukazuje žádné známky ústupu a s jejím vlivem bude těžké dosáhnout skutečného obchodního příměří.

Pro Trumpa je jednání s Čínou klíčovým bodem v jeho obchodní politice. Čína se nehodlá podřídit jeho taktice, což zůstává největší výzvou v obchodních vztazích USA a Číny. Ať už jde o vyjednávání, ceny nebo geopolitické ambice, tento boj teprve začíná.