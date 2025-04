Putin podle Zelenského tisíckrát porušil velikonoční příměří

Kdysi uznávaný jako pozorovatel dění v Bílém domě a autor knihy The Fight of His Life, Chris Whipple nyní ve svém novém díle s názvem Uncharted ostře mění kurz. Exprezidenta Joea Bidena a jeho nejbližší spolupracovníky líčí v mnohem temnějších barvách, než tomu bylo ještě před dvěma lety. Zatímco dříve vyzdvihoval Bidenovu vytrvalost a mentální bystrost, dnes hovoří o „šokující únavě“, „ztrátě kontaktu s realitou“ a „nepřipravenosti vést kampaň“.