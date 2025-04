Co bude po smrti papeže Františka? Po pohřbu dojde ke svolání konkláve

Na rozdíl od svých předchůdců nebude Františkovo tělo vystaveno veřejně na tzv. katafalku v Bazilice svatého Petra. Místo toho bude uloženo do jednoduché dřevěné rakve vystlané zinkem, s víkem dočasně odklopeným, aby věřící mohli vzdát poslední úctu. Zcela se tak vyhýbá tradiční trojité rakvi – z cypřiše, olova a dubu – která byla v minulosti symbolem papežské důstojnosti a postavení.

Další nečekanou, avšak významnou změnou je místo jeho posledního odpočinku. Papež František si ještě za života zvolil, že nebude pohřben ve Vatikánu, nýbrž v bazilice Santa Maria Maggiore. Tento chrám, zasvěcený Panně Marii, byl pro něj duchovním útočištěm, kam se pravidelně vracel, aby se v tichosti modlil, a jeho volba symbolizuje hluboký vztah k mariánské zbožnosti i důraz na prostotu, která provázela celý jeho pontifikát.

Tyto změny v pohřebních rituálech plně odpovídají stylu jeho vlády, která se vyznačovala blízkostí k lidem, skromností a odmítáním církevního triumfalismu. Jeho filosofie se opírala o myšlenku „chudé církve pro chudé“ a snahu očistit církev od přepychu a zbytečných formalit. Odráží se v ní nejen duch svatého Františka z Assisi, ale i touha přetvořit církev v otevřenější a vnímavější instituci.

Po skončení pohřebních obřadů se církev přesouvá do další klíčové fáze – svolání konkláve, tedy shromáždění kardinálů, které má zvolit Františkova nástupce. Během následujících 15 až 20 dnů dorazí do Říma kardinálové z celého světa, přičemž právo volit nového papeže mají pouze ti, kterým ještě nebylo osmdesát let. Tito muži, zpravidla v počtu kolem 120, se ubytují v Domě svaté Marty a každodenně se přesouvají do Sixtinské kaple, kde za přísné izolace probíhá samotné hlasování.

Tento proces je řízen pravidly obsaženými v konstituci Universi Dominici Gregis, kterou naposledy upravil Jan Pavel II. Hlasování probíhá až čtyřikrát denně, přičemž k volbě papeže je třeba dvoutřetinové většiny. Po každém kole jsou hlasovací lístky spáleny a kouř, který stoupá z komína nad kaplí, signalizuje výsledek – černý znamená, že nový papež ještě nebyl zvolen, bílý oznamuje úspěšnou volbu.

Jakmile nový papež přijme svou volbu, zazní slavné Habemus papam! – máme papeže – a nový pontifik se poprvé objeví na balkóně baziliky svatého Petra, aby udělil požehnání Urbi et Orbi. Tento okamžik představuje nejen završení procesu volby, ale i nový začátek pro celou katolickou církev.

Konkláve však není pouze administrativní událostí. Je to duchovní úkon, který má vyjádřit kontinuitu církve a její vedení Duchem svatým. Kardinálové se během něj pravidelně účastní mší a modliteb, a volba nového papeže se tak stává hluboce náboženským rozhodnutím, které má dopad nejen na vnitřní fungování církve, ale i na její vztah ke světu.

Volba nového papeže bude klíčovým okamžikem – bude pokračovat Františkova snaha o reformu, otevřenost a sociální angažovanost, nebo se církev vydá zpět konzervativnějším směrem? Tradiční síly v církvi doufají v návrat k éře Benedikta XVI. a Jana Pavla II., zatímco reformní proudy chtějí udržet směr nastavený Františkem.

Jisté je, že svět se znovu obrací k Vatikánu s očekáváním, kdo ponese dále pochodeň vedení římskokatolické církve. A právě odkaz papeže Františka – jeho důraz na chudé, na ekologii, lidská práva a mezináboženský dialog – bude v nadcházejících dnech důležitým měřítkem, podle něhož se bude posuzovat i volba jeho nástupce.