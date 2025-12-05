Počasí způsobí problémy řidičům či chodcům. Platí výstraha

Nebezpečné projevy zimního počasí se vrací do Česka. Od pátečního večera do sobotního rána hrozí náledí. Tvořit se bude zejména v Čechách, vyplývá z nové výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Hydrometeorologický ústav informoval o výstraze, která bude platit od pátečních 21 hodin do sobotních 9:00, na sociální síti X.
"V noci na sobotu se bude oblačnost místy protrhávat a budou se vytvářet četné mlhy, i mrznoucí. Vzhledem k velké vlhkosti vzduchu se při poklesu teplot pod bod mrazu bude lokálně vytvářet náledí. Výskyt náledí lze očekávat v noci na sobotu a v sobotu ráno lokálně v Čechách a na Českomoravské vrchovině, výjimečně i jinde," uvedli meteorologové.
Při náledí hrozí nebezpečí úrazů v důsledku uklouznutí či problémy v automobilové dopravě. Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně.
Zdroj: Libor Novák