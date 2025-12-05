Putin: Rusko se za každou cenu zmocní celého Donbasu

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že Moskva se zmocní celého ukrajinského regionu Donbasu buď „vojenskými, nebo jinými prostředky“. Tímto postojem se utvrdil v jednom ze svých hlavních požadavků v době, kdy ukrajinští představitelé odjíždějí na další kolo mírových rozhovorů do Spojených států. Putin dorazil ve čtvrtek do Dillí, kde má jednat s indickým premiérem Narendrou Modím.
Před summitem s Modím poskytl Putin rozhovor pro India Today, v němž podle ruské státní agentury TASS uvedl, že Rusko "osvobodí Donbas a Novorusko v každém případě – vojenskými nebo jinými prostředky". Na dotaz, co by pro Rusko znamenalo vítězství ve válce, Putin odpověděl: "Skončíme, až dosáhneme cílů stanovených na začátku speciální vojenské operace, až osvobodíme tato území. To je vše."
Novorusko je historický termín označující západní území Ruské říše, který Putin oživil a použil ho již v roce 2014 při anexi Krymu. Tyto územní požadavky však ukrajinští představitelé nadále ostře odmítají, což značně komplikuje cestu k jakémukoli kompromisu.
Putinovo prohlášení přišlo jen dva dny po jeho schůzce v Kremlu s americkou delegací, kterou vedli Trumpův speciální vyslanec Steve Witkoff a jeho zeť Jared Kushner. O této úterní schůzce Putin řekl, že Rusko sice nesouhlasí s některými body amerického návrhu, ale označil ho za „obtížný úkol“. Opět zopakoval, že Rusko požaduje, aby Ukrajina stáhla své jednotky z Donbasu a zdržela se vojenské akce.
Americký exprezident Donald Trump později uvedl, že jeho delegace měla s Putinem "velmi dobré setkání" a že získali dojem, že ruský prezident si přeje "ukončení války". Přesto však jednání nepřinesla žádný průlom. Putinův poradce Jurij Ušakov potvrdil, že se jednalo o území, "bez kterého nevidíme řešení krize", a dodal, že některé body amerického návrhu jsou "více či méně přijatelné", zatímco jiné "nám nevyhovují".
Ukrajinští představitelé, včetně šéfa delegace Rustema Umerova a náčelníka generálního štábu Andrije Hnatova, odcestovali ve čtvrtek do Miami na vlastní mírové rozhovory s americkými protějšky. Tam mají projednat výsledky schůzky Witkoffa a Kushnera v Moskvě. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém čtvrtečním nočním projevu uvedl, že úkolem Kyjeva je nyní "získat úplné informace o tom, co bylo v Rusku řečeno" a jaké další důvody Putin našel pro "prodlužování války a nátlak na Ukrajinu".
Navzdory Putinovým tvrdým prohlášením analýza amerického Institutu pro studium války (ISW) zjistila, že při současném tempu postupu by ruské síly obsadily celý Doněcký region až v srpnu 2027.
Rusko , Vladimír Putin , válka na Ukrajině
Zdroj: Libor Novák