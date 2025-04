"Biden byl mimo, uprostřed jednání šel do bazénu." Spisovatel popsal, co se dělo v Bílém domě, sepsul i Trumpa

Jeho kniha přichází krátce po turbulentních událostech loňského roku, kdy Biden po neúspěšné debatě s Donaldem Trumpem odstoupil z prezidentské kampaně. Právě ona debata, označovaná mnohými jako jedna z nejhorších v dějinách americké politiky, podle Whipplea definitivně odhalila prezidentovu fyzickou i psychickou slabost.

Kniha se podle The Guardian opírá o výpovědi zasvěcených zdrojů, mimo jiné i bývalého šéfa štábu Rona Klaina, který připouští, že už během příprav na debatu na Camp Davidu byl Biden „dezorientovaný“ a „nebyl si vědom dění v kampani“. Klain vzpomíná na moment, kdy prezident uprostřed jednání odešel sedět k bazénu a následně usnul.

Klain přitom paradoxně stále věřil, že Biden by měl v boji pokračovat, i když sám byl zdrcen prezidentovým stavem. Popisuje situaci, kdy byl prezident posedlý děním v NATO a jakoby zapomínal, že je hlavou Spojených států. „Měl jsem pocit, že se považuje spíš za prezidenta NATO,“ říká Klain v knize.

Whipple nešetří ani viceprezidentku a pozdější demokratickou kandidátku Kamalu Harrisovou, kterou podle něj mnozí členové strany vnímali jako nepřipravenou a slabou volbu. Citace z rozhovorů s významnými demokraty naznačují, že Harrisová nebyla schopna oslovit voliče ani demonstrovat potřebnou rozhodnost. Její kampaň je v knize vykreslena jako neorganizovaná a neautentická.

Zaznívá i ostrá kritika ze strany republikánů. Šéfka Trumpovy kampaně Susie Wiles řekla, že Harrisová působila, jako by se ani nesnažila vyhrát. „Volby nejsou o opatrnosti, ale o odvaze. To u ní lidé neviděli,“ dodala. Bývalý Clintonův šéf štábu Leon Panetta připojuje názor, že Harrisová a její tým „si mysleli, že se do Bílého domu proplíží bez toho, aniž by někoho rozzlobili“.

Kniha se věnuje i Donaldu Trumpovi, kterého Whipple nijak nešetří. Bývalý Bushův stratég Karl Rove cituje, že Trumpův poradce Chris LaCivita, ač nyní součástí jeho týmu, měl o Trumpovi pochybnosti a jednou ho dokonce označil za „idiota“. LaCivita rovněž po 6. lednu 2021 „lajknul“ výzvu k Trumpovu odstranění z úřadu pomocí 25. dodatku, přesto však u něj nakonec zakotvil.

Zásadním bodem Uncharted je ale rozbor Bidenova rozhodnutí odstoupit. Whipple se vrací k dřívějším výrokům ze své předchozí knihy, kde tvrdil, že „prezidenti se moci nevzdávají lehce“. V novém pohledu však připouští, že Biden neměl na výběr – tlak byl neúprosný a jeho stav neudržitelný.

Kniha odhaluje i detaily o neochotě exprezidenta měnit plánovaný program, i když situace vyžadovala krizi řízení. Místo osobního setkání s progresivními demokraty po debatě zvolil focení s Annie Leibovitz a následný neúspěšný hovor přes Zoom, během kterého se rozčílil, že se stále mluví o Gaze a ne o jeho zásluhách.

Whipple ve své publikaci zpochybňuje, proč exprezident Biden i jeho okolí tolik otáleli se změnou kurzu. Kniha je nelítostná, dokumentuje přešlapy, ignorování varovných signálů a především trpký konec jednoho politického příběhu. „Biden odešel – ale ne dobrovolně,“ píše Whipple. „A měl odejít mnohem dřív.“