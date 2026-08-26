Smrt Dolly Parton zasáhla celý svět. Amerika se halí do smutku, Trump nařídil svěsit vlajky

Hudební svět postihla těžká ztráta, když ve věku 80 let zemřela legendární americká country zpěvačka, skladatelka a filantropka Dolly Parton. Zástupci jejího týmu potvrdili, že umělkyně podlehla v nemocnici v Nashvillu krátkému boji s rakovinou. V posledních měsících musela hvězda zrušit řadu veřejných vystoupení a plánovaných koncertů kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu.
Zpráva o jejím odchodu vyvolala obrovskou vlnu zármutku po celém světě. Na ikonickou zpěvačku vzpomínají nejvýznamnější osobnosti hudební i politické scény. Zpěvačka Taylor Swift uvedla, že svět bez Dolly Parton nedává smysl, zatímco Paul McCartney zdůraznil, jak těžké je představit si život bez této country ikony. K soustrastným vzkazům se přidali i všichni žijící bývalí američtí prezidenti.
Americký prezident Donald Trump vydal příkaz k uctění její památky, na jehož základě byly vlajky po celých Spojených státech spuštěny na půl žerdi na dobu jednoho týdne. Významné americké památky a dominanty měst se navíc zahalily do růžového světla. Růžově vzplál například mrakodrap Empire State Building v New Yorku, věž Willis Tower v Chicagu nebo obří vyhlídkové kolo na pobřežním molu v Santa Monice.
V Nashvillu, které bylo pro zpěvačku druhým domovem, se u její hvězdy na chodníku slávy shromažďují zástupy zarmoucených fanoušků. Lidé na místě zapalují svíčky, kladou květiny a společně zpívají její nejznámější písně. Mnozí z přítomných vzpomínají nejen na její obrovský hudební talent, lidskost a optimismus, ale především na její nespočetné dobročinné aktivity a podporu potřebných.
Dolly Parton pocházela z velice chudých poměrů, vyrostla na farmě v Tennessee jako jedno ze dvanácti dětí. Během své kariéry trvající šest desetiletí napsala více než 3 000 písní a prodala přes 100 milionů desek po celém světě. Mezi její vůbec největší hity patří ikonické skladby Jolene, Coat of Many Colors nebo I Will Always Love You, kterou později proslavila Whitney Houston.
Její umělecký záběr však daleko přesahoval hranice country hudby. Slavila úspěchy také jako herečka, což dokázala například v populární komedii Od devíti do pěti z roku 1980. V roce 1986 otevřela v rodném státě Tennessee svůj vlastní zábavní park Dollywood, který se stal vyhledávanou turistickou atrakcí. Respekt si získala napříč různými hudebními žánry od popu přes rock až po metal či rap.
Kromě hudebního přínosu se Parton zapsala do povědomí veřejnosti jako významná filantropka. Založila například projekt zdarma zasílaných knížek pro děti, který dlouhodobě podporuje dětskou gramotnost a vzdělávání. Během pandemie koronaviru navíc věnovala jeden milion dolarů lékařskému centru Vanderbiltovy univerzity v Nashvillu, což výrazně přispělo k vývoji vakcíny společnosti Moderna.
Upřímný vztah udržovala legendární umělkyně také s komunitou drag queens a LGBT+, které celoživotně vyjadřovala otevřenou podporu. Byla známá svým osobitým humorem, sebeironií a nezaměnitelným modním stylem. Svým příkladným přístupem k životu, štědrostí a ochotou pomáhat ostatním dokázala spojovat lidi napříč generacemi, spolkovým uspořádáním i politickým přesvědčením.
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Zdroj: Libor Novák