Metnar jmenoval nového šéfa civilní rozvědky. Úřaduje od čtvrtka

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. října 2026 18:00

Lubomír Metnar
Lubomír Metnar Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) jmenoval do funkce nového ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Miroslava Tomana. Zkušený diplomat a zpravodajec ve funkci vystřídal Vladimíra Posoldu, který v čele civilní rozvědky skončil k 30. září 2026.

Miroslav Toman se vedení ÚZSI ujal ve čtvrtek 1. října 2026. Ministr vnitra Lubomír Metnar od nového ředitele očekává další rozvoj schopností služby reagovat na současné i budoucí bezpečnostní hrozby a její aktivní roli v bezpečnostním systému České republiky i v mezinárodní spolupráci.

"Miroslav Toman má dlouholeté zkušenosti ze zpravodajských služeb i diplomacie. Očekávám od něj, že bude ÚZSI dál rozvíjet tak, aby dokázal účinně reagovat na současné i budoucí bezpečnostní hrozby," řekl ministr Metnar. 

Důležitá bude podle jeho slov i aktivní spolupráce s ostatními složkami bezpečnostního systému a se zahraničními partnery. "Mezi jeho úkoly bude patřit také pokračování rekonstrukce centrály služby a s tím spojené efektivní nakládání s finančními prostředky," dodal Metnar na adresu Tomana. 

Miroslav Toman působí ve zpravodajských službách od roku 1991. Začínal v BIS, kde vedl teritoriální odbor. V letech 1999 až 2014 působil s přestávkou v ÚZSI, nejprve jako náměstek ředitele pro bezpečnost a logistiku, později jako první náměstek ředitele a statutární zástupce. Má také rozsáhlé diplomatické zkušenosti z USA, Afghánistánu, Republiky Severní Makedonie a Bulharska.

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