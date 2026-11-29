Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) se ve slovenských Košicích zúčastnil jednání ministrů vnitra zemí Visegrádské skupiny (V4) a Rakouska. Hlavními tématy schůzky byly boj proti nelegální migraci, ochrana veřejných míst a potírání drogové a farmaceutické kriminality.
Ministři vnitra Česka, Slovenska, Polska, Maďarska a Rakouska společně jednali o aktuálních bezpečnostních výzvách ve střední Evropě a prohloubení vzájemné spolupráce. Lubomír Metnar na zasedání zdůraznil nutnost společného a koordinovaného postupu při ochraně vnějších hranic EU, sdílení zkušeností při zabezpečení veřejných prostor i odhalování přeshraniční kriminality v digitálním a dopravním prostoru.
"Podporujeme připravovaný evropský mechanismus reakce na ohrožení vnějších hranic. V případě nutnosti musíme mít možnost uzavřít hranice, pozastavit azylové řízení a provádět okamžité návraty," uvedl v Košicích mimo jiné ministr Metnar.
Česká republika dle Metnara také vítá iniciativu Rakouska a dalších zemí na zřízení návratového centra ve Rwandě a prosazuje zpřísnění unijních pravidel pro slučování rodin. V otázce ukrajinských uprchlíků pak Česko představilo svůj postupný přístup, kdy pro ekonomicky soběstačné osoby zavedlo zvláštní dlouhodobý pobyt, připravuje návratový program a trvá na tom, aby muži v bojeschopném věku bez splněných vojenských povinností dočasnou ochranu nezískali.
V rámci setkání se Lubomír Metnar zúčastnil i bezpečnostní akce na slovensko-ukrajinské hranici. "Ochrana vnější hranice EU je prioritou slovenských kolegů, ale je to zároveň odpovědnost nás všech. Jsem rád, že jsem mohl osobně pozdravit velitele operace Frontexu na slovensko-ukrajinské hranici nprap. Zbyňka Letoše, příslušníka Policie ČR, a jeho tým. Jsem rád, že Česká republika spolupracuje na ochraně vnější hranice EU," doplnil Metnar.
Dalším bodem jednání byl boj proti drogové a farmaceutické kriminalitě. Česko podporuje vytvoření společného regionálního hodnocení rizik, které prostřednictvím nástrojů, jako je Europol, propojí říční, silniční, železniční i poštovní logistiku.
Vzhledem k výraznému nárůstu nelegálního online obchodu s anabolickými steroidy v poštovních zásilkách, který české celní orgány registrují za posledních pět let, považuje Česko za nezbytné zapojit do prevence také kurýrní služby a online platformy a posílit spolupráci mezi policejními, celními a lékovými úřady. Česká strana rovněž nabídla na jednání své zkušenosti s odhalováním výroby a distribuce metamfetaminu a podpořila navazující odborná jednání v Bratislavě.
Důležitým bodem byla také diskuse o ochraně veřejných míst, tedy tzv. měkkých cílů. Lubomír Metnar zdůraznil, že téma je reakcí na bezpečnostní realitu a útoky ve školách, obchodních centrech nebo na kulturních akcích, kterým Evropa v posledních letech čelí.
"Musíme udělat vše pro to, aby školy zůstaly místem vzdělávání, nemocnice místem pomoci a veřejný prostor místem setkávání. Naším úkolem je zajistit, aby tato místa byla bezpečná, nikoli nedostupná," dodal ministr Metnar k tématu. Česká republika na jednání zdůraznila, že kromě fyzických a technologických opatření je klíčové včasné rozpoznání varovných signálů, sdílení informací mezi institucemi, připravenost veřejnosti na mimořádné události a kvalitní krizová komunikace.
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