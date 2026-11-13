Metnar odklepl další desítky milionů do letošního rozpočtu hasičů

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) rozhodl o posílení rozpočtu Hasičského záchranného sboru o více než 135 milionů korun ještě pro letošní rok. Prostředky jsou určeny na platy, posílení akceschopnosti sboru a pro jednotky sboru dobrovolných hasičů. Finanční prostředky budou zajištěny přerozdělením zdrojů v rámci stanovených limitů rozpočtu MV.
Posílení rozpočtu Hasičského záchranného sboru o 135 775 000 Kč, o kterém rozhodl ministr vnitra Lubomír Metnar, se vztahuje ještě na rok 2026. Prostředky půjdou tam, kde jsou nejvíce třeba, tedy do provozu na posílení akceschopnosti, na platy, přesčasy i jednotkám dobrovolných hasičů. Navýšení mimo jiné reaguje na výrazně stoupající počty zásahů, kdy meziroční nárůst je 8 400 případů, tedy cca 11 %.
"Počet zásahů hasičů výrazně roste, stále častější jsou i mimořádné události velkého rozsahu, jako je letošní požár v Českém Švýcarsku. Navýšení prostředků nejen na služební příjmy je tak nutným opatřením k zachování dlouhodobé akceschopnosti Hasičského záchranného sboru," uvedl Metnar. Už v červenci letošního roku také ministr rozhodl o mimořádném posílení rozpočtu policie.
Meziroční nárůst zásahů se mimo jiné promítá do vyššího vytížení příslušníků, jednotek, operačních středisek i do nároků na pohotovost a přesčasy. Tyto náklady pokryje především posílení personálních prostředků na zajištění akceschopnosti o 20 mil. Kč. V reakci na rozsáhlý lesní požár v národním parku České Švýcarsko, který zasáhl území 1 km² a na místě se vystřídalo přes 3 000 profesionálních i dobrovolných hasičů, dojde i k posílení prostředků na přesčasy o více než 10 mil. Kč.
Největší část, 84 600 000 Kč, pak půjde na posílení akceschopnosti sboru. Konkrétně na pohonné hmoty, zvýšené náklady na provoz tísňové linky TCTV 112, do oblasti nouzové komunikace eCall a na provoz Národního informačního systému pro složky integrovaného záchranného systému.
Také jednotky sboru dobrovolných hasičů se letos významně podílely na zásahu při požáru v národním parku České Švýcarsko. Tyto jednotky a jejich zřizovatele podpoří neinvestiční dotace ve výši 20 800 000 Kč. Dotace pokryjí úhradu výdajů vzniklých v přímé souvislosti s touto mimořádnou událostí včetně ušlých výdělků.
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Zdroj: Libor Novák