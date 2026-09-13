Při ruském útoku na nákupní centrum zemřelo pět lidí, téměř 70 zraněných

Libor Novák

13. září 2026 14:35

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině
Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině Foto: State Emergency Service of Ukraine

Při ruském dronovém útoku na nákupní centrum v ukrajinském městě Pavlohrad zahynulo pět lidí a dalších šedesát sedm utrpělo zranění. Úder se odehrál během dne v momentě, kdy byly ulice plné lidí, přičemž zasaženy byly také okolní obchody a zaparkovaná vozidla. Guvernér Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža potvrdil, že mezi zraněnými je i osm dětí. Hasiči na místě dlouho bojovali s požárem vozidel a odstraňovali následky těžkého bombardování.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjádřil soustrast rodinám obětí a útok na civilisty stojící v blízkosti obchodního domu ostrým způsobem odsoudil. Ministr vnitra Ivan Vyhivskyj upozornil na bezohlednost úderu vedeného za plného denního světla. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha označil nasazení dronů za systematickou taktiku nátlaku. Podle jeho slov se Rusko domnívá, že neustálými útoky na civilní obyvatelstvo Ukrajince vyčerpá a donutí je k ústupkům.

Pavlohrad, který slouží jako klíčový logistický uzel nedaleko Dněpru, čelil těžkým úderům již v minulosti, kdy při posledním útoku na sklady zemřeli dva lidé. Útoky na nákupní centra se však v posledních dnech odehrály i v dalších ukrajinských městech. Ve středu zabil ruský dron v obchodním domě v Sumách dva lidi a dalších dvacet zranil. V tomto městě si navíc čtvrteční letecké bombardování vyžádalo dalších osm zraněných, včetně tří dětí.

V krajském městě Záporoží byl v pondělí po ruském náletu téměř zcela zničen další obchodní dům. V době zásahu byl objekt uzavřen, díky čemuž nebyly v tomto konkrétním případě hlášeny žádné oběti na životech. K jednomu z nejkrvavějších útoků na nákupní objekty došlo minulý měsíc ve městě Kryvyj Rih, kde si ruský dronový úder vyžádal nejméně šestnáct mrtvých a sto třicet zraněných.

Na ruské údery reagovala také ukrajinská strana, která podnikla řadu vlastních útoků na ruské území i okupované oblasti. Ruské úřady nahlásily středeční noční útok ukrajinských námořních dronů na pobřeží letoviska Soči, při kterém utrpělo zranění dvacet osm lidí. Ve čtvrtek pak ukrajinský dronový úder v městečku Novyj Oskol v Bělgorodské oblasti zabil jednoho člověka a šest dalších zranil.

V Ruskem kontrolovaných částech Ukrajiny byly zaznamenány další civilní oběti po ukrajinských útocích. Středeční zásah osobního automobilu v okupované části Záporožské oblasti připravil o život patnáctiletou dívku a zranil šestileté dítě spolu se dvěma ženami. Při dalším úderu na civilní nákladní vůz v témže regionu zahynul muž. Ukrajinské drony již dříve zasáhly také nákupní centra v okupovaném Mariupolu a v samotném Doněcku.

Masivní vlna vzájemných vzdušných útoků přichází v době, kdy na Ukrajině zuří plnohodnotná válka již více než čtyři a půl roku. Nejnovější mírové úsilí vyslanců amerického prezidenta Donalda Trumpa nepřineslo žádné hmatatelné výsledky. Diplomatičtí zástupci absolvovali jednání v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem i v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, přičemž zásadní rozpory mezi oběma stranami nadále přetrvávají.

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