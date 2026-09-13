Vláda je připravena zastropovat ceny elektřiny, prohlásil Havlíček

Místopředseda hnutí ANO a bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se v pořadu Partie na televizi CNN Prima News střetl se šéfem Pirátů Zdeňkem Hřibem. Debata politických lídrů přinesla ostré výměny názorů ohledně správy hlavního města i koaličního potenciálu jednotlivých stran. Vedle komunální politiky se diskuse dotkla také případných státních zásahů do cen energií a pohonných hmot. Politici se během živého vysílání nevyhnuli ani osobním výpadům a připomínání minulých pochybení z pražské radnice.
V oblasti energetiky Karel Havlíček prohlásil, že v případě dalšího růstu cen na trhu je vláda připravena přistoupit ke stanovení maximálních cen. Strop pro ceny elektřiny by stát v takové situaci zavedl jak u samotných výrobců, tak u dodavatelů. Přesnou hranici cenové hladiny, při jejímž překročení by se kabinet k tomuto kroku odhodlal, však konkrétně neupřesnil. Zásah do tržního prostředí považuje zástupce ANO za jedno z možných řešení.
U problematiky drahých paliv plánuje kabinet podle Havlíčka koordinovat svůj postup se sousedními státy ze skupiny V4. Cílem této přeshraniční spolupráce je zabránit tomu, aby ceny v České republice výrazně vybočovaly z regionálního průměru. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší ceny pohonných hmot než okolní země, vláda podle něj okamžitě zakročí.
V debatě zaměřené na pražskou politiku formuloval zástupce hnutí ANO jasný cíl v podobě získání křesla primátora a odstavení Pirátů od moci. Působení této strany ve vedení metropole za posledních osm let označil za tristní. Hlavním záměrem hnutí je podle jeho slov uspět ve volbách tak výrazně, aby Piráti ztratili jakýkoliv vliv na chování a řízení města. Výsledek nadcházejících voleb bude podle něj pro další směřování metropole klíčový.
Přestože Havlíček kategoricky vyloučil jakoukoliv budoucí koalici s Piráty, spolupráci s ODS či hnutím STAN v hlavním městě přímo nevyloučil. Současný stav dopravy a bydlení v Praze označil za katastrofální a tvrdil, že město i přes obrovský příliv financí stagnuje. Podle jeho názoru sice pražskou koalici formálně vede ODS, avšak faktický vliv v metropoli mají právě Piráti. Mimo hlavní město pak hnutí ANO podle Havlíčka respektuje komunální osobnosti i kontinuitu.
Na ostrou kritiku reagoval šéf Pirátů Zdeněk Hřib připomenutím doby, kdy stál v čele města primátor z hnutí ANO. Podle Hřiba si Pražané již vyzkoušeli vládnutí tohoto hnutí v praxi, což doložil výčtem konkrétních selhání tehdejšího vedení. Jako příklad uvedl zřícení Trojské lávky, při kterém se zranili čtyři lidé. Tato událost se podle něj stala pomníčkem neschopnosti tehdejší vlády hnutí ANO v Praze.
Zdeněk Hřib dále v reakci připomněl někdejší výroky bývalé primátorky Adriany Krnáčové z hnutí ANO o takzvaně zpovykaných Pražácích. Těmito slovy tehdejší primátorka odpovídala na kritiku veřejnosti ohledně rozsáhlých dopravních zácp, které v té době sužovaly hlavní město. Šéf Pirátů zároveň zdůraznil, že za vlády jeho strany se hospodaření Prahy naopak výrazně zefektivnilo.
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