Trump: Za útokem na klíčový saúdskoarabský ropovod stojí s největší pravděpodobností Írán

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že za útokem na klíčový saúdskoarabský ropovod stojí s největší pravděpodobností Írán. Vyjádřil se tak během své sobotní návštěvy Irska v reakci na novinářské dotazy ohledně poškození infrastruktury. Ke vzdušnému úderu na ropovod Východ-Západ došlo ve čtvrtek, což vedlo k jeho preventivnímu odstavení z provozu. Incident si podle oficiálních zpráv vyžádal i několik zraněných a způsobil věcné škody.
Zásah ropovodu přišel v době zvýšeného napětí na energetických trzích a rozsáhlých komplikací v mezinárodní námořní dopravě. Saúdské úřady potvrdily, že na zařízení zaútočilo několik bezpilotních letounů vyslaných z území sousedního Iráku. Provozovatel infrastruktury byl z bezpečnostních důvodů nucen okamžitě přerušit přepravu suroviny. Odborné týmy na místě nadále pracují na zajištění bezpečnosti celého potrubního systému a vyhodnocují celkový rozsah poškození.
Představitelé irácké vlády útok na saúdskou ropnou infrastrukturu ostrým způsobem odsoudili. Zaznělo oficiální ujištění, že Bagdád nedovolí využití svého území nebo vzdušného prostoru k podobným agresivním akcím. Premiér země nařídil neodkladné vyšetřování s cílem odhalit a potrestat konkrétní viníky stojící za tímto úderem. Irácké úřady zároveň v reakci na incident rozhodly o preventivním uzavření vybraných hraničních přechodů.
Odpovědnost za čtvrteční dronový nálet však odmítla střešní organizace íránských milicí působících v Iráku. K úderu se tak zatím oficiálně nepřihlásila žádná ze známých ozbrojených skupin v regionu. Vyšetřování ze strany iráckých bezpečnostních složek nicméně podle dostupných informací stále pokračuje. Pro Saúdskou Arábii znamená poškození ropovodu další vážné komplikace v již tak napjaté bezpečnostní situaci.
Americký prezident potvrdil, že o vzniklé situaci osobně telefonicky hovořil se saúdským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Trump označil saúdského představitele za svého dobrého přítele a vyjádřil přesvědčení, že se celá záležitost uspokojivě vyřeší. Podle informací z diplomatických zdrojů se odehrály celkem dva telefonické rozhovory mezi oběma lídry. Saúdský princ měl během nich americkou stranu žádat o zásah proti povstalcům, nicméně prezident návrh odmítl.
Ropovod Východ-Západ se pro Saúdskou Arábii stal zcela zásadní tepnou pro zachování exportu suroviny. Království přes tuto trasu přesměrovalo přibližně pět milionů barelů ropy denně, které původně směřovaly do Perského zálivu. Reagovalo tak na zablokování Hormuzského průlivu ze strany Íránu v důsledku probíhajícího vojenského konfliktu. Ropa z východních oblastí země díky ropovodu proudí do přístavu Janbu ležícího na pobřeží Rudého moře.
Aktuální útok na potrubí i postup povstaleckých jednotek v oblasti Rudého moře představují pro saúdský ropný sektor rostoucí hrozbu. Schopnost země vyvážet klíčovou komoditu na světové trhy se tak dostává pod čím dál větší tlak. Komplikace v námořní přepravě vyvolávají obavy z dalšího vývoje cen energií na globálních trzích. Americká administrativa deklarovala, že zůstává se saúdskými partnery v úzkém kontaktu.
Bílý dům v oficiálním prohlášení zdůraznil svou prioritu v podobě ochrany klíčových národních bezpečnostních zájmů. Mezi ně řadí především zajištění svobody plavby v oblasti Rudého moře a podporu regionálních partnerů. Washington zastává postoj, že řešení bezpečnostních výzev v oblasti by měly vést primárně samotné státy daného regionu. Na dotazy ohledně obnovení plynulosti dopravy v průlivu prezident Trump zopakoval, že vše dopadne dobře.
Cesta do Irska přivedla amerického prezidenta mimo území Spojených států v politicky velmi exponovaném období. Návštěva se odehrává pouhé týdny před nadcházejícími americkými volbami a v době eskalace napětí na Blízkém východě. Postup íránských spojenců v Jemenu hrozí otevřením další fronty v probíhajícím širším konfliktu s Teheránem. Šéf Bílého domu po jednáních v Dublinu pokračuje ve svém plánovaném programu v Irsku.
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Zdroj: Jan Hrabě