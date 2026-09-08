Poslední Zlín to nevydržel a sáhl ke změně. Fotbalisty už nebude trénovat Červenka

Trpělivosti měli ve Zlíně dost. Její pověstný pohár přetekl až po sedmém ligovém kole. Po další prohře, tentokráte 1:3 s Teplicemi, opět nezískali ani bod a okupují tak zaslouženě až poslední 16. místo ligové tabulky. Klubové vedení se tak rozhodlo k novému impulsu a sáhlo ke změně trenéra. Na lavičce skončil dosavadní kouč Bronislav Červenka a minimálně do zimy ho nahradí Pavel Hoftych, jenž v klubu působí zároveň jako sportovní manažer.
„Vedení klubu se ke změně rozhodlo v reakci na nepovedený výsledkový vstup mužstva do nové ligové sezony. Cílem tohoto kroku je dát týmu nový impulz do dalších zápasů,“ napsal ve svém prohlášení k radikálnímu kroku, kterému se nedalo vyhnout, zlínský klub.
Společně s Bronislavem Červenkou opustil klub i jeho asistent Lukáš Motal. Oba nahrazují sportovní manažer Pavel Hoftych a manažer mládeže Marek Kalivoda.
Že je vstup do této sezóny 2026/27 ze strany Zlína skutečně špatný, o tom svědčí ta skutečnost, že vyrovnal dosavadní rekord, který držela pražská Dukla. I ta v roce 2018 byla po sedmi úvodních kolech bez bodu.
Připomeňme, že Červenka působil ve Zlíně od roku 2023, kdy nahradil Pavla Vrbu. Přestože ve své první necelé sezóně Zlín nedokázal zachránit v nejvyšší soutěži, ročník na to s přehledem vyhrál druhou ligu a přímo tak postoupil zpátky do první ligy. V následující nováčkovské sezóně pak se svými svěřenci skončil jedenáctý.
Pokud jde o jeho devětapadesátiletého nástupce Hoftycha, ten se do role trenéra po pauze, kterou zaplnil manažerskou činností, vrací. Dosud odtrénoval v české lize 211 zápasů a to kromě Zlína působil také v Bohemians 1905, Liberec a Mladá Boleslav. Pak se vrátil tedy do Zlína jako manažer. Mimochodem, manažerem byl i v Mladé Boleslavi a ve Viktorii Žižkov.
Po Pavlu Hapalovi působícím aktuálně v Olomouci se tak Pavel Hoftych, jenž mimochodem jako bývalý obránce v první lize odehrál 84 zápasů a vstřelil tři branky, stal druhým mužem, který bude zároveň jak sportovním manažerem a trenérem.
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Zdroj: Libor Novák