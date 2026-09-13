Počasí: Příští týden bude deštivý, teploty ale porostou

Český hydrometeorologický ústav vydal předpověď počasí na nadcházející týden, který přinese výrazně proměnlivé podmínky. Po pondělním ustávání deště a večerním vyjasňování nabídne úterý slunečnou oblohu a v nížinách teploty až 25 °C, ráno však bude chladné s údolními minimy kolem 6 °C. Během středy dorazí od severozápadu další srážková vlna s ojedinělými bouřkami, zatímco druhá polovina týdne přinese oblačné počasí s denními maximy mezi 18 a 24 °C.
V pondělí bude na většině území zpočátku zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Během dne však začne od severozápadu srážek i oblačnosti postupně ubývat. Večer se na některých místech obloha zcela vyjasní. Předpokládané množství srážek se bude pohybovat od nuly do pěti milimetrů.
Pondělní nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 11 °C. Přes den se pak nejvyšší denní teploty dostanou na 18 až 22 °C. Očekává se mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, přičemž na severovýchodě bude vítr jen slabý. Večerní hodiny přinesou postupné slábnutí větru. Pouze na severovýchodě území může napršet mezi 2 až 8 milimetry srážek.
Úterý nabídne slunečný den, kterému však bude předcházet chladnější ráno. Obloha bude převážně polojasná až oblačná. Ráno se mohou ojediněle a v údolích místy tvořit mlhy. Později odpoledne a během večera začne oblačnosti opět ubývat. Srážky se v tento den neočekávají vůbec.
Nejnižší noční teploty v úterý klesnou na 12 až 8 °C a v údolích mohou spadnout až k 6 °C. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 19 až 23 °C. V nížinách v Čechách a na jihu Moravy dosáhnou denní maxima až 25 °C. Vítr bude vát jen slabý a proměnlivý s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
Ve středu nastane změna a od severozápadu začne na území České republiky znovu pršet. Zpočátku bude polojasno až skoro jasno, avšak během dne bude od severozápadu přibývat oblačnost na zataženo až oblačno. Postupně se přidá déšť nebo přeháňky a ojediněle se mohou objevit i bouřky. Na východě se srážky vyskytnou až večer, kdy už na severozápadě začne deště i oblačnosti ubývat.
Středeční nejnižší noční teploty dosáhnou 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 22 až 26 °C, pouze na severozápadě zůstanou kolem 20 °C. Vítr bude zpočátku slabý, během dne mírný jižní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. V Čechách se tento vítr bude postupně měnit na západní a předpokládané množství srážek činí 0 až 15 milimetrů.
Čtvrteční počasí přinese oblačnou až polojasnou oblohu s ojedinělými přeháňkami, které zasáhnou zejména horské oblasti. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku zataženo s občasným deštěm. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 10 °C, zatímco na západě území se dostanou až k 8 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 °C. Mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu večer zeslábne a srážky dosáhnou 0 až 1 milimetru, na Moravě a ve Slezsku 1 až 10 milimetrů.
Víkendový výhled od pátku do neděle počítá s oblačným až polojasným počasím. Přeháňky se v těchto dnech vyskytnout pouze ojediněle a zasaženy budou opět především hory. Nejnižší noční teploty klesnou na 12 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty se udrží v rozmezí od 19 do 24 °C.
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Zdroj: Jan Hrabě