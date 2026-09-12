Saúdská Arábie odstavila hlavní ropovod. Zaútočily na něj drony

Klíčový ropovodní systém v Saúdské Arábii se stal terčem útoků bezpilotních prostředků, což si vyžádalo jeho dočasné odstavení. Saúdskoarabské ministerstvo energetiky potvrdilo, že Východo-západní ropovod čelil vícenásobnému napadení a byl z preventivních důvodů uzavřen. Událost si podle oficiálních míst vyžádala několik zraněných a vyvolala požáry v blízkosti čerpacích stanic.
Počáteční analýzy podle CNN ukázaly, že údery zasáhly především čerpací stanice umístěné podél samotného potrubí. Družicové snímky zachytily rozsáhlé škody způsobené požárem u stanice nedaleko sídla Al Mesba'ah i hustý černý dým u zařízení u Al Dhekra. Na místě v současné době zasahují specializované týmy, které provádějí bezpečnostní opatření a posuzují rozsah poškození. Odborníci uvádějí, že oprava čerpacích stanic by mohla být méně náročná než náprava případných přímých škod na samotném potrubí.
Saúdskoarabské ministerstvo zahraničních věcí následně uvedlo, že útok v regionech Rijád a Madína provedlo několik dronů přilétajících z území Iráku. Rijád se však rozhodl na tuto agresi v této fázi vojensky nereagovat. Učinil tak na základě přímé žádosti iráckého premiéra, který požádal o čas na dopadení viníků a zamezení dalším útokům. Saúdské království tímto krokem vyjádřilo podporu snahám irácké vlády o stabilizaci situace.
Vláda v Bagdádu útoky na sousední zemi ostře odsoudila a nařídila neodkladné vyšetření celého incidentu. Oficiální představitelé Iráku zdůraznili, že nedovolí využití svého území ani vzdušného prostoru k podnikání útoků na Saúdskou Arábii. Ve svém prohlášení irácká strana odmítla jakékoliv narušování bezpečnosti Saúdského království. Bagdád zároveň deklaroval zájem na zachování hluboce zakořeněných bratrských vztahů mezi oběma státy.
Podle amerických bezpečnostních zdrojů a analytiků stojí za úderem proíránské milice působící na iráckém území. Tyto skupiny již v minulosti použily bezpilotní letouny k útokům na saúdskou infrastrukturu v rámci širší strategie Teheránu. Cílem těchto proxy organizací je vyvinout tlak na arabské státy, aby odmítly přítomnost amerických sil v regionu. Útoky přicházejí v době vyostřeného konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem.
Na riziko eskalace ze strany proíránských skupin upozorňoval již na konci července saúdský ministr obrany Chálid bin Salmán. Během jednání ve Washingtonu předal americkému prezidentu Donaldu Trumpovi a viceprezidentovi J. D. Vanceovi zhodnocení situace. Saúdští představitelé tehdy varovali, že se Írán pokusí získat převahu právě prostřednictvím svých spojenců v Íráku a jemenských Hútíů. Nynější úder na ropovod tuto předpověď zástupců království naplňuje.
Zasažený Východo-západní ropovod představuje pro Saúdskou Arábii klíčovou dopravní tepnu od vypuknutí americko-íránského konfliktu. Rijád přes něj přesměroval přibližně pět milionů barelů ropy denně, které dříve směřovaly do Perského zálivu. Království tak reagovalo na faktické uzavření Hormuzského průlivu ze strany Íránu pro námořní přepravu. Ropa díky tomuto potrubí proudí do přístavu Janbu na břehu Rudého moře.
Exportní cesta přes Rudé moře však rovněž čelí rostoucím hrozbám z důvodu aktivity jemenských povstalců. Hútíové nedávno obsadili strategické přístavní město a deklarovali záměr útočit na saúdská plavidla v průlivu Báb al-Mandab. V důsledku těchto událostí a nejistoty na Blízkém východě prudce vzrostly světové ceny ropy, které překročily hranici 100 dolarů za barel. Trhy reagují na vysoké riziko výpadků v dodávkách energie.
Útok na infrastrukturu přichází v době, kdy Saúdská Arábie nahlásila organizaci OPEC výrazný propad své těžby. Produkce ropy v království klesla v minulém měsíci na nejnižší úroveň od roku 1990. Saúdskoarabský ropný gigant Aramco na žádosti o komentář k incidentu bezprostředně nereagoval. Vyjádření k situaci neposkytly ani Bílý dům, americké ministerstvo zahraničí či velitelství CENTCOM.
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Zdroj: Libor Novák