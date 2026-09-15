Proč cena ropy opět roste? Na vině je z části i Saúdská Arábie

Saúdská Arábie oznámila uzavření svého klíčového ropovodu Východ-Západ poté, co byl zasažen dronovým útokem vedeným z území Íráku. Tento útok způsobil škody na zařízení a vyžádal si zranění. Americký prezident Donald Trump připsal odpovědnost skupinám napojeným na Írán, zatímco íránské ministerstvo zahraničí jakoukoliv účast na tomto incidentu odmítlo.
Ropovod Východ-Západ vede k rudomořskému přístavu Janbu a zásobuje také tamní saúdskoarabské rafinérie. Během šest měsíců trvajícího konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem sloužil jako hlavní alternativní trasa k Perskému zálivu. Podle ekonomických analýz webu CNN může odstávka tohoto potrubí dočasně vyřadit z trhu až čtyři procenta globálních dodávek ropy.
Uzavření ropovodu přichází v době, kdy se dále komplikuje bezpečnostní situace v Rudém moři. Hnutí Húthíů v Jemenu nedávno získalo kontrolu nad přístavem Mukchá a strategickým ostrovem Majjún v průlivu Báb al-Mandeb. Spojení těchto událostí vyvolalo na trhu obavy ze ztráty hlavních únikových cest pro export ropy z regionu, což vedlo k nárůstu cen ropy Brent i americké WTI o více než tři procenta.
Východozápadní ropovod během konfliktu přepravoval v průměru kolem šesti milionů barelů ropy denně. Výpadek zasahuje nejen vývoz samotné surové ropy, ale i dodávky paliv z rafinérií na západním pobřeží Saúdské Arábie. Tyto komplikace navíc přicházejí v momentě, kdy je globální trh s naftou pod tlakem v důsledku ukrajinských útoků na ruské rafinérie.
Analytici odhadují, že zásoby ropy v přístavu Janbu postačí při současném čerpání přibližně na čtyři až sedm dní. Pokud by oprava ropovodu trvala měsíc, mohlo by na trhu chybět až sto dvacet milionů barelů ropy. Odborníci nicméně předpokládají, že Saúdská Arábie se pokusí částečný provoz potrubí obnovit ještě během provádění opravných prací.
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Zdroj: David Holub