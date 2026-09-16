Saúdská Arábie sestřelila dron vyslaný na Mekku, útočili zřejmě jemenští povstalci

Saúdská Arábie oznámila sestřelení dronu vyslaného jemenskou povstaleckou skupinou Hútíů na předměstí Mekky. Událost vyvolala rychlé odsouzení ze strany zemí v regionu vůči těmto milicím podporovaným Íránem. Podle mluvčího saúdskoarabské vojenské koalice Turkího al-Málikího jde o první případ cílení na toto posvátné město po téměř deseti letech, od zachycení balistické střely v roce 2017. Jemenští povstalci však obvinění z ohrožení Mekky odmítli a prohlásili, že jejich cíle leží daleko od náboženských míst.
Vojenský mluvčí Hútíů Jahjá Sarí podle CNN uvedl, že povstalecké údery směřovaly výhradně na saúdskoarabská ropná zařízení a vojenské základny. Rychlý postup rebelského hnutí v Jemenu a jeho stupňující se útoky na sousední království staví Saúdskou Arábii do stále složitější situace. Země čelí hrozbě zatažení do širšího konfliktu v době, kdy v oblasti pokračují boje mezi Spojenými státy a Íránem. Město Mekka je rodištěm proroka Mohameda a miliony muslimů z celého světa k němu každoročně podnikají povinnou náboženskou pouť.
Mluvčí koalice al-Málikí označil pokus o útok za černou kaňku v rejstříku porušování práva ze strany extremistické teroristické milice Hútíů. Podle něj šlo o úmyslný čin zaměřený na provokaci citů milionů věřících a koalice přislíbila přijetí všech potřebných odstrašujících opatření. Útok odsoudila také Organizace islámské spolupráce, která zastupuje padesát sedm členských států a více než miliardu věřících. Zástupci organizace zdůraznili, že podobné akce porušují posvátnost svatých míst a vyvolávají strach mezi civilním obyvatelstvem.
K ostré kritice se připojil rovněž pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, jehož země nedávno podepsala se Saúdskou Arábií dohodu o společné obraně. Pákistánský vůdce označil incident za zákeřný a odporný čin a opakovaně potvrdil plnou podporu Saúdskému království. Incident se odehrál na pozadí prudkého nárůstu bojových operací v celém regionu. Hútíové totiž začátkem týdne vypustili balistické rakety a drony na několik saúdskoarabských měst včetně Chamís Mušajtu, Abhy a Táifu, přičemž zranili třináct civilistů.
Jemenští povstalci se zároveň přihlásili k odpovědnosti za úder proti saúdskoarabské vojenské základně. V reakci na tyto kroky provedly saúdské síly sérii leteckých úderů na území ovládaná Hútíi v Jemenu. Povstalci v posledních týdnech stupňují své operace proti jemenské vládě podporované Saúdskou Arábií a rozšiřují rozsah kontrolovaného území. Nedávno se jim podařilo obsadit přístavní město na břehu Rudého moře a také ostrov v blízkosti klíčové námořní trasy.
Tato vodní cesta sloužila jako záložní trasa k Hormuzskému průlivu a umožňovala vývoz saúdské ropy i ropných produktů. Posilování kontroly nad lodní dopravou v Rudém moři vyvolává obavy z úplného zablokování hlavních tras pro export ropy z regionu. Situaci dále komplikují přetrvávající střety mezi Spojenými státy a Íránem o kontrolu nad samotným Hormuzským průlivem. Ceny ropy v důsledku amerických úderů na íránské tankery a bojů v Jemenu opět vzrostly nad hranici sta dolarů za barel, což vyvolalo celosvětové protesty a požadavky na vládní zásahy.
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Zdroj: Jan Hrabě