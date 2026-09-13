Schválení nové mapy světa nebylo jednohlasné. Proti se překvapivě obrátil jediný stát

Valné shromáždění Organizace spojených národů schválilo rezoluci podporující používání map, které věrně zobrazují skutečnou velikost jednotlivých kontinentů. Iniciativa vedená africkými státy usilovala o odklon od tradičního Mercatorova zobrazení pocházejícího ze šestnáctého století. Tento nezávazný dokument vyzývá k propagaci takzvaného zobrazení Equal Earth, a to včetně jeho zavedení do školní výuky. Schválení návrhu je zastánci považováno za významný krok k nápravě dlouhodobého zkreslování kartografické reality.
Spojené státy americké se staly jedinou zemí, která hlasovala proti přijetí této mezinárodní rezoluce. Americká delegace označila celou iniciativu za součást širšího a radikálnějšího ideologického projektu a vyzvala k návratu ke zdravému rozumu. Některé další státy, mezi něž patří Estonsko, Gruzie, Litva, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina, se při hlasování zdržely. Proti návrhu se tak nepostavil žádný jiný stát kromě samotných Spojených států.
Tradiční Mercatorovo zobrazení vytvořil vlámský kartograf Gerardus Mercator v roce 1569 jako pomůcku pro námořní navigaci. Tato mapa umožňuje mořeplavcům snadno udržovat stálý kompasový kurz při plavbě přes oceány. Způsob projekce však výrazně zkresluje rozlohu pevniny, která se směrem k pólům opticky zvětšuje. Oblasti ležící v blízkosti rovníku naopak na tomto mapovém podkladu působí výrazně menším dojmem, než jaká je jejich reálná rozloha.
V důsledku tohoto optického zkreslení vypadá Afrika na běžně užívaných mapách podstatně menší než ve skutečnosti. Při srovnání se zeměmi severní polokoule tak africký kontinent ztrácí svou vizuální dominantnost. Například Grónsko na Mercatorově mapě zabírá téměř stejnou plochu jako Afrika, přestože je ve skutečnosti čtrnáctkrát menší. Zástupci afrických zemí upozorňují, že toto zkreslení po staletí ovlivňovalo globální vnímání rozložení sil i geografické gramotnosti.
Hlavní vyjednavač za africkou skupinu a tožský ministr zahraničí Robert Dussey prohlásil, že spravedlivá mapa nemění geografii světa. Podle textu schválené rezoluce představuje náprava kartografických zkreslení akt vědecké i morální spravedlnosti. Dussey po úspěšném hlasování vyjádřil nadšení a zdůraznil, že rozhodnutí přesahuje samotný obor kartografie. Uvedl rovněž, že jde o otázku důstojnosti, rovnosti a způsobu, jakým lidstvo nahlíží na svůj svět.
Propagované zobrazení Equal Earth vzniklo v roce 2018 s cílem nabídnout přesnější alternativu zachovávající poměry ploch. Tento moderní kartografický model zobrazuje kontinentální plochy v poměru, který odpovídá jejich skutečnému povrchu na zemském glóbu. Na rozdíl od starších podkladů dává Equal Earth větší vizuální prostor Africe, Latinské Americe či jižní Asii. Tímto způsobem dochází k vyváženějšímu zobrazení rozvojových regionů v porovnání s průmyslovými mocnostmi Severu.
Přijatá rezoluce Organizace spojených národů není právně závazná a nezakazuje používání Mercatorova zobrazení. Námořní a letecká doprava může původní mapové podklady pro své specifické potřeby využívat i nadále. Dokument však důrazně doporučuje vládám, vzdělávacím institucím i technologickým firmám přechod na přesnější mapy. Togo hodlá jít příkladem a plánuje nahradit staré mapy ve svých školních učebnicích do konce roku.
Kampaň za změnu mapových podkladů byla úzce propojena se širším úsilím afrických národů o překonání dědictví kolonizace. Široké rozšíření Mercatorova zobrazení po celém světě bylo podle afrických představitelů přímým důsledkem evropského koloniálního vlivu. Zástupci Toga zároveň zdůraznili, že tato iniciativa není namířena proti Evropě ani jiné civilizaci. Rezoluce se soustředí výhradně na vědecká fakta a snahu o spravedlivější reprezentaci světových regionů.
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Zdroj: Jan Hrabě