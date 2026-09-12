Letní počasí se zapsalo do dějin. Nový rekord má stanice na Hodonínsku

Máme za sebou historicky druhé nejteplejší léto, konstatovali meteorologové po konci druhého z ročních období. To přineslo nový historický teplotní rekord. Do dějin se dosud nevídaným počtem tropických dnů zaspala i jedna z tuzemských meteorologických stanic.
Meteorologové připomněli, že ještě ve středu zaznamenalo téměř 50 stanic tropický den. "V následujících dnech to podle aktuální předpovědi na tropické dny sice nevypadá, ale ani tak se nedá s jistotou říct, že středa 9. září byla posledním tropickým dnem letošního roku," uvedli na facebooku.
Letos bylo zatím zaznamenáno v průměru téměř 23 tropických dnů. Jde o druhý nejvyšší počet od roku 1961. Více tropických dnů bylo pouze v roce 2015, konkrétně 26. "Od roku 1961 stoupl průměrný počet tropických dnů na našem území o 10 dnů ročně," upozornili experti.
Nejvíce tropických dnů letos připadlo na Strážnici na Hodonínsku, kde jich bylo celkem 54. Jedná se o nejvyšší počet tropických dnů na kterékoli stanici na území ČR v historii měření.
"Tropický den letos nezaznamenaly pouze nejvýše položené horské stanice – Lysá hora, Praděd, Šerák, Sněžka, Labská bouda, Luční bouda, Dvoračky a Plechý. Nejvýše položeným místem s tropickým dnem byl Klínovec (1236 m n. m.), kde 28. června teplota vystoupala na 30,7 °C," zmínili odborníci.
Letos rovnou pětkrát vystoupala maximální denní teplota vzduchu alespoň na jedné stanici na 40 stupňů a více. Česko od konce června eviduje nové potvrzené absolutní maximum teploty vzduchu 41,9 °C, které patří stanici Doksany.
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Zdroj: Libor Novák