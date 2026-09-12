Chybí morálka, peníze i rekruti. Rozvědka spočítala, do kdy Rusko přijde o všechny své vojáky

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky generálporučík Oleh Ivaščenko předpovídá, že ruská armáda by mohla vyčerpat své lidské i vojenské zdroje do roku 2028. Podle jeho slov je morálka v řadách moskevských jednotek na velmi nízké úrovni a vojáci ztrácejí ochotu bojovat. Ivaščenko uvedl, že současné zdroje Ruské federace vystačí už jen na přibližně šestnáct měsíců. V rozhovoru pro deník The Times upřesnil, že vojenské a ekonomické kapacity Ruska pokryjí potřeby nadcházejícího roku, ale konec zdrojů odhaduje právě na rok 2028.
Generálporučík dále zdůraznil výrazný nepoměr mezi ruským náborem a ztrátami přímo na bojišti. Ruská armáda podle ukrajinských odhadů rekrutuje přibližně 1000 až 1200 lidí denně. Denní ztráty na ruské straně však toto číslo výrazně překračují a dosahují například 1410 nebo až 1511 osob za den. Zhruba šedesát procent z těchto ztrát přitom tvoří vojáci zabití v boji.
Zatímco rozvědka hodnotí celkový stav ruských sil, na ukrajinském území pokračují intenzivní vzdušné údery. Při úderu ruského dronu na nákupní centrum ve městě Pavlohrad na jihovýchodě Ukrajiny zahynulo nejméně pět lidí. Dalších 67 osob utrpělo při tomto útoku zranění různého rozsahu. Útok se odehrál za bílého dne v momentě, kdy se na ulicích a v obchodech nacházelo velké množství civilistů.
Představitelé místních úřadů potvrdili, že zásah poškodil jak samotné nákupní objekty, tak i zaparkovaná vozidla. Mezi zraněnými v Pavlohradu jsou také tři náctiletí chlapci ve věku 13, 14 a 15 let. Podle celkových informací z regionu si útoky v tomto průmyslovém centru vyžádaly sedm mrtvých a 76 zraněných. Tragický zásah tak dále zvýšil bilanci civilních obětí v oblasti.
Ruským leteckým úderům čelilo v posledních dnech také ukrajinské hlavní město Kyjev. Při útoku dronů na devítipodlažní obytný dům a další objekty utrpělo zranění nejméně osm lidí. Další úder zabil dva lidi na jedné ze dvou napadených čerpacích stanic v Kyjevě. Jedna ze stanic byla zasažena opakovaným úderem nedlouho po prvním dopadu.
Ruská armáda v posledních měsících zasáhla zhruba 300 čerpacích stanic, zejména v blízkosti frontové linie. Podle šéfa ukrajinské ropné společnosti Ukrnafta Bohdana Kukury nemají tyto údery žádný vojenský cíl. Kukura označil systematické ničení palivové infrastruktury za terorizování civilního obyvatelstva. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko potvrdil, že celkově si útoky v hlavním městě vyžádaly dvanáct zraněných včetně dvanáctiletého chlapce.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že ruský nálet zasáhl v Kyjevě také budovu využívanou největším mobilním operátorem Kyivstar. Přes poškození objektu zůstala síť operátora plně funkční a poskytovala služby bez přerušení. Útoky ve stejné době zasáhly celkem devět ukrajinských regionů. Další tři civilisté zahynuli při ruských úderech v Dněpropetrovské, Záporožské a Charkovské oblasti.
Ukrajinské síly reagovaly vlastními drony, které zaměřily na hospodářské a logistické cíle hluboko v ruském vnitrozemí. Terčem útoků se staly největší ruské internetové obchody i ropné rafinérie v Saratovské a Volgogradské oblasti. Drony zasáhly také energetickou infrastrukturu na ukrajinských územích okupovaných ruskou armádou. Úder byl veden rovněž na dosud neupřesněné objekty v Černém moři.
Guvernér ruské Tulské oblasti Dmitrij Miljajev oznámil, že noční ukrajinský dronový útok zabil dva lidi a tři další zranil. Další oběť byla hlášena z Kurské oblasti, kde při úderu bezpilotního prostředku zahynul sedmatřicetiletý muž. V Saratově způsobil dron požár v logistickém centru největšího ruského prodejce Ozon. V minulých týdnech bylo zasaženo již více než dvě desítky skladů společností Ozon a Wildberries.
Ukrajinská armáda potvrdila přesný zásah ropné rafinérie v Saratově. Ve Volgogradské oblasti si raketový útok na dvě obytné budovy a průmyslový podnik vyžádal dva zraněné. Vzhledem k tomu, že pozemní boje na frontové linii po více než čtyřech a půl letech války z velké části stagnují, obě strany stále častěji útočí na logistické a ekonomické cíle protivníka.
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Zdroj: Libor Novák