Rusové zaútočili na čerpací stanici a osobní vlak jen pár stovek metrů od polských hranic

Ruský bezpilotní letoun zasáhl v neděli lokomotivu ukrajinského osobního vlaku směřujícího z Kyjeva do Varšavy. K incidentu došlo v ukrajinské Volyňské oblasti ve vzdálenosti pouhých dvou kilometrů od polských hranic. Ukrajinské státní dráhy Ukrzaliznycja podle webu tvn24.pl potvrdily, že při útoku nebyl nikdo z cestujících ani členů posádky zraněn.
Železniční tým pro monitorování vzdušných hrozeb varoval posádku vlaku před blížícím se nebezpečím s dostatečným předstihem. Včasná reakce zaměstnanců odpovědných za evakuaci pasážérů zabránila obětem na životech. Zveřejněné záběry z místa události zachycují hustý černý dým stoupající z lokomotivy a cestující utíkající v panice do bezpečí.
V blízkosti hraničního přechodu Dorohusk-Jagodzin šlo o již druhý ruský útok během krátké doby. V nočních hodinách zničil další ruský dron nákladní automobil a čerpací stanici ve vzdálenosti přibližně 800 metrů od hraniční čáry. Zásah vozidla způsobil požár v bezprostřední blízkosti polského území.
Mluvčí ukrajinské pohraniční stráže podle onet.pl uvedl, že samotný hraniční přechod poškozen nebyl, protože dron dopadl mimo jeho areál. Zástupce polské pohraniční stráže Dariusz Sienicki potvrdil dočasné pozastavení odbavování na všech hraničních přechodech. Toto opatření bylo přijato v reakci na ruské letecké údery na západní Ukrajině a operace vojenského letectva v polském vzdušném prostoru.
Na blízkost vojenských operací reagovaly také polské orgány vnitra a krizového řízení. Mluvčí polského ministerstva vnitra Karolina Gałecká potvrdila rozeslání výstražných zpráv systému RCB obyvatelům v příhraničních oblastech. Ve několika polských okresech se rozezněly poplašné sirény, přičemž na polské straně hranice nebyly zaznamenány žádné oběti ani škody.
Nedělní úder představuje v pořadí již druhý den v řadě, kdy ruská armáda cíleně útočila na ukrajinskou železniční infrastrukturu. Podle informací ukrajinských vzdušných sil použila ruská strana při rozsáhlém útoku více než 450 bezpilotních letounů. Do vzdušného úderu bylo vedle klasických dronů nasazeno také několik dronů-raket typu Banderol.
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