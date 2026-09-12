V ruské armádě se podle vojenských analytiků rozšířila hluboce zakořeněná kultura lhaní ohledně zisků přímo na bojišti. Tento stav vede k tomu, že má ruský prezident Vladimir Putin značně zkreslený pohled na reálnou situaci na ukrajinské frontě. Na tento problém upozornil ve své zprávě americký Institut pro studium války na základě poznatků ruských vojenských blogerů. Zpravodajci uvádějí, že zkreslená hlášení přímo ovlivňují rozhodování na nejvyšší úrovni.
Ruští vojenští blogeři vykreslují velmi temný obraz frontové linie v blízkosti města Lyman v Doněcké oblasti. Ukazuje se, že ukrajinské protiútoky úspěšně zatlačují předsunuté pozice ruské armády a odhalují nepravdivost oficiálních vojenských zpráv. Ruské jednotky tak ztrácejí pozice, které podle oficiálních dokumentů pevně ovládaly. Tato fakta vyvolávají značnou frustraci mezi samotnými ruskými komunitními analytiky.
Analytici z Institutu pro studium války zmínili výraz „krásná hlášení“, který vojenští blogeři používají pro systémové dezinformace o stavu fronty. Podle jednoho z blogerů je nezbytné podobně zkreslené zprávy uvnitř ozbrojených sil absolutně zakázat. Falešná hlášení totiž vedou k tomu, že ruský prezident následně veřejně předkládá absurdní a zveličená tvrzení o postupu vlastních sil.
Jako konkrétní příklad selhání vojenského zpravodajství posloužila situace v obci Svatohirsk, která leží severozápadně od Lymanu. Ruský prezident Putin před časem tvrdil, že tuto vesnici plně kontrolují moskevské jednotky. Ukrajinské ozbrojené síly však nad touto lokalitou v nedávných dnech převzaly plnou kontrolu. Skutečný stav věcí tak přímo popřel tvrzení nejvyššího ruského velení.
Velitel ukrajinského 3. armádního sboru Andrij Bileckij zveřejnil videozáznam natočený přímo v malebném klášterním městě Svatohirsk. Ve videu se otevřeně vysmál nedávným prohlášením Vladimira Putina o obsazení oblasti ruskou armádou. Bileckij stojící v ulicích města deklaroval, že Svatohirsk slouží jako týlová oblast pro jeho armádní sbor.
Ruští blogeři čím dál otevřeněji vyjadřují frustraci z lživých tvrzení vlastních představitelů o postupu vojsk. Upozorňují na to, že falešné zprávy vytvářejí obrovská operační rizika pro samotné ruské jednotky na bojišti. Velitelé totiž nemohou požadovat útočné operace v místech, o kterých již dříve tvrdili, že je mají plně pod kontrolou.
Zkreslené informace z bojiště nezůstávají pouze v rámci ruského velení, ale pronikají i do mezinárodních rozhovorů na nejvyšší úrovni. Ruský prezident Vladimir Putin absolvoval telefonický rozhovor s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem. Telefonátu předcházela návštěva amerických zmocněnců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Kyjevě a Moskvě, jejímž cílem bylo hledání možností pro mírovou dohodu.
Poradce Kremlu Jurij Ušakov po rozhovoru podle The Indepedent uvedl, že Putin poskytl americkému prezidentovi objektivní a rozsáhlou analýzu aktuálního vývoje v zóně speciální vojenské operace. Ruská strana tak označuje své vojenské působení na území Ukrajiny dlouhodobě. Institut pro studium války však hodnocení Kremlu odmítá a domnívá se, že Putin telefonát využil k předložení svého zkresleného obrazu fronty.
Podle analytiků amerického institutu se ruský prezident pokusil přesvědčit Donalda Trumpa, aby přiměl Ukrajinu ke kapitulaci a přijetí ruských požadavků. Putin argumentoval tím, že je nutné dohodu uzavřít dříve, než se situace Ukrajiny na bojišti ještě více zhorší. Celé vyjednávání tak bylo postaveno na zmanipulovaných datech o reálných vojenských ziscích na východním bojišti.
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Zdroj: Libor Novák