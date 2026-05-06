V Česku ani dnes nejsou vyloučeny bouřky. Mnoho jich ale nebude a vyskytnou se na výrazně menší části území. Více bude spíše přeháněk bez bleskové aktivity, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. Výstrahu oproti včerejšku nevydal.
Středeční bouřky bude podporovat mnohem vyšší hluboký střih větru, takže budou organizovanější a s delší životností. Vzniknout může i supercela. Podle expertů ale nebude moc dostupné energie.
"Nejistot je celá řada – plošně bude bouřek málo, málo energie, nejistota v modelech. Proto jsme dnes po konzultaci výstrahu nevydali, nicméně budeme průběh sledovat a v krajním případě můžeme přistoupit k vydání výstrahy na pozorovaný jev, pokud si to situace vyžádá," vysvětlil hydrometeorologický ústav.
Izolovanější bouřky se mohou odpoledne a vpodvečer vyskytnout v širším Pošumaví a v pásu táhnoucím se k severovýchodu a přibližně ke středním Čechám. Doprovázet je mohou nárazy větru a krupobití. Výjimečně se mohou bouřky vyskytnout i jinde v Čechách.
"Druhé dějství bouřek pak přijde k večeru nebo večer. Z Bavorska by měl dorazit přibližně do oblasti Šumavy konvektivní systém, který bude minimálně v Německu produkovat i vyšší nárazy větru. Na tomto scénáři je mnohem větší shoda, než na případných odpoledních bouřkách," konstatovali meteorologové.
Očekávají však, že nad Českem bude systém s velkou pravděpodobností rychle slábnout. Nejsou nicméně vyloučeny vyšší nárazy větru na Šumavě, v Pošumaví a západě Jihočeského kraje.
Bouřky se mohou vyskytnout i dnes, přiznali meteorologové
Počasí přinese do Česka další bouřky
Zdroj: Libor Novák