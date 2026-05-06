Trump pozastavil Projekt Svoboda. Blokáda i mírová jednání pokračují

Americký prezident Donald Trump oznámil pozastavení Projektu Svoboda. Spojené státy tak podle jeho slov vyslyšely prosby několika zemí. Trump dodal, že nyní se má pracovat na dokončení mírové dohody s Íránem. Dal však najevo, že dohoda není stoprocentně jistá.
"Na základě žádosti Pákistánu a dalších zemí, obrovského vojenského úspěchu, jehož jsme dosáhli během kampaně proti Íránu, a také faktu, že došlo k velkému pokroku vstříc kompletní a finální dohodě se zástupci Íránu, jsme se oboustranně dohodli, že Projekt Svoboda bude na krátké období zastaven, abychom zjistili, zda zvládneme dokončit a podepsat dohodu," uvedl Trump na sociální síti Truth Social.
Americký prezident zároveň v rámci příspěvku upřesnil, že americká námořní blokáda v Hormuzském průlivu bude pro tuto chvíli nadále pokračovat.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Šéf Bílého domu již o víkendu přiznal, že Írán vypracoval nový mírový návrh a odeslal ho prostřednictvím Pákistánu do USA. Tehdy nicméně naznačoval, že Washington jej s největší pravděpodobností odmítne.
"Brzy budu zkoumat plán, který nám právě poslal Írán, ale neumím si představit, že s ním půjde souhlasit v tom ohledu, že zatím nezaplatili dostatečně vysokou cenu za to, co provedli lidskosti a světu za posledních 47 let," napsal konkrétně na Truth Social.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. V poslední době se ale boje zastavily, platí příměří.
Související
CNN: Trump se stal historicky nejméně populárním prezidentem USA
Nové napětí v Hormuzském průlivu. Trump zmínil palbu na lodě, Írán reaguje
Donald Trump , USA (Spojené státy americké) , Írán , Hormuzský průliv , Pákistán
Aktuálně se děje
před 9 minutami
Trump pozastavil Projekt Svoboda. Blokáda i mírová jednání pokračují
před 53 minutami
Smutná zpráva z Nepálu. Na Makalu zemřel český horolezec
před 2 hodinami
Počasí přinese do Česka další bouřky
Aktualizováno před 7 hodinami
OBRAZEM: Ruce pryč od médií. Tisíce lidí v Praze protestovaly proti zestátnění ČT a ČRo
včera
Den před příměřím byl na Ukrajině krvavý. Kyjev hlásí 17 mrtvých, armáda útočila v ruském vnitrozemí
včera
CNN: Trump se stal historicky nejméně populárním prezidentem USA
včera
WHO: Na palubě lodi MV Hondius mohlo dojít k vzácnému přenosu hantaviru z člověka na člověka
včera
V Moskvě budou čekat Putin a Lukašenko. Fico stále plánuje cestu do Ruska
včera
Došlo na slova vědců. Zesláblý keporkak Timmy zřejmě uhynul
včera
Hegseth: Cesta Hormuzským průlivem je volná. Írán se ztrapnil a uchýlil k mezinárodnímu vydírání
včera
Další nakažení hantavirem na MV Hondius. Přístav výletní lodi zakázal zakotvit, cestující na břeh nesmí
včera
Oznámení nových Trumpových cel zahýbalo Evropou. Od lídrů přišla rázná reakce
včera
Vypíná internet, zavádí příměří. Jak se Rusko chystá na oslavy Dne vítězství?
včera
Projekt Svoboda očima expertů: Pochybují, že USA mají dostatek kapacit
včera
Nebezpečné počasí v Česku. Kromě požárů hrozí i bouřky, mohou být silné
včera
Rusko zřejmě kvůli oslavám Dne vítězství vypnulo v Moskvě a Petrohradu internet
včera
Ještě jsme ani nezačali, varuje Írán USA. Trump hrozí vymazáním z povrchu zemského
včera
Krátkodobé příměří na Ukrajině. Po Putinovi rozhodl i Zelenskyj
včera
Nové napětí v Hormuzském průlivu. Trump zmínil palbu na lodě, Írán reaguje
včera
Hasiči dostali požár v Českém Švýcarsku pod kontrolu. Zásah pokračuje
Hasiči zásadně pokročili s hašením požáru v Českém Švýcarsku, s nímž zápasí už od soboty. Oheň se v pondělí podařilo dostat pod kontrolu, už dnes by se měly snížit počty nasazených jednotek. Zásah by mohl skončit do konce probíhajícího týdne.
Zdroj: Jan Hrabě