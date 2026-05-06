Macinka upřesnil, koho považuje za méněcenného

Ministr zahraničí Petr Macinka, reprezentující hnutí Motoristé, vyhrotil spor se svými politickými odpůrci. Poté, co už v neděli v televizním vysílání označil část opozice za „méněcenné lidi“, nyní přešel s konkrétními jmény. Ve svém středečním vyjádření na dotaz novinářky Nory Fridrichové výslovně zmínil šéfa ODS Martina Kupku, poslankyni Evu Decroix a předsedu hnutí STAN Víta Rakušana.
Ostrý slovník šéfa české diplomacie vyvolal okamžité reakce napříč politickým spektrem. Macinka své výroky ještě stupňoval, když prohlásil, že Vít Rakušan je podle jeho názoru dokonce „nejméněcennější“. Na dotazy, zda se nehodlá za své dřívější termíny omluvit, reagoval potvrzením svých slov s tím, že většina těchto lidí podle něj sedí v parlamentních lavicích.
Napadení politici na ministrův slovník reagovali rozdílně. Eva Decroix se proti nálepkování ohradila už v neděli na sociálních sítích s tím, že hodnota člověka se neodvíjí od jeho postavení, profese či aktuálního zdravotního stavu. Podle jejích slov zůstává člověk lidskou bytostí se stejnou hodnotou, jako má ministr, ať už vykonává jakoukoli práci. Decroix přitom sama nedávno čelila kritice za to, že vládní koalici nazvala slovem „svoloč“.
Vít Rakušan uvedl, že podobná vyjádření o méněcennosti druhých do demokratické politiky vůbec nepatří. Naproti tomu Martin Kupka zvolil smířlivější tón a nechal se slyšet, že se nad ministrovými výroky nehodlá pohoršovat. Celá situace navazuje na širší trend vládní rétoriky, kdy například koncem dubna vzbudil rozruch také poslanec Filip Turek z téhož hnutí, který část úředníků a aktivistů nazval parazity.
Tento způsob komunikace vyvolává napětí i uvnitř samotné vládní koalice. Výroky o parazitech či méněcenných lidech v minulosti kritizoval i premiér Andrej Babiš a další členové kabinetu.
Zdroj: Libor Novák
Zdroj: Libor Novák