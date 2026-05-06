Platit se mu nechce. Pražská MHD marně vymáhá škodu po teroristovi z Kolumbie

Pražský dopravní podnik zatím neúspěšně vymáhá škodu ve výši 115 tisíc korun, která mu vznikla při předloňském žhářském útoku Kolumbijce, jenž sedí za mřížemi za terorismus. Jihoameričan
Provozovatelé hromadné dopravy v hlavním městě se peníze snaží vymoci od letošního února, ale zatím nedostali ani korunu. Muž přitom se zaplacením škody souhlasil v rámci soudní dohody o vině a trestu.
"Odsouzený prozatím nic nezaplatil dobrovolně. Dopravní podnik hl. m. Prahy proti němu vede pro tuto částku exekuci, ale ani v exekučním řízení nebylo dosud nic vymoženo," řekla mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková pro Radiožurnál.
Sedmadvacetiletý Jihoameričan si v Česku odpykává trest od loňského června. Zároveň proti němu byla vznesena další obvinění z Polsku, která vzešla z vyšetřování tamní tajné služby ABW.
Kolumbijec podle vyjádření ministra vnitra Jacka Dobrzyńského ve dvou případech spáchal žhářské útoky podle pokynů od ruských tajných služeb. Konkrétně šlo o útoky na sklady stavebnických potřeb, k nimž došlo 23. května 2024 ve Varšavě a o sedm dní později v Radomi.
V Česku se muž dopustil žhářského útoku v autobusových garážích pražského dopravního podniku na Klíčově. Muž předloni 6. června zapálil tři autobusy v depu na Klíčově, přičemž plameny se podařilo rychle uhasit, takže škoda činila pouze 114 tisíc korun. S justicí uzavřel dohodu o vině a trestu, takže si aktuálně odpykává osmiletý trest odnětí svobody ve vězení se zvýšenou ostrahou.
Podle informací, které se loni objevily v médiích, měl vyhlédnuté i další potenciální cíle, konkrétní multikino v obchodním centru Flora na Vinohradské ulici, zrušenou pobočku pošty ve Vaníčkově ulici, vyhledávané obchodní centrum Palladium, prodejnu hobbymarketu v Tomíčkově ulici či obchodní dům Westfield na Chodově.
