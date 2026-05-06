Počasí přinese do Česka další bouřky

Meteorologové předpovídají pro nadcházející dny proměnlivý charakter počasí, který odstartuje středečními bouřkami a vyvrcholí výrazným oteplením během víkendu. Zatímco polovina týdne přinese srážky a lokální ochlazení, neděle by měla nabídnout téměř letní teploty dosahující až k 28 °C.
Středa začne velmi příjemně a dopoledne bude na většině území převládat slunečná obloha. Změna nastane během odpoledne a večera, kdy začne od západu přibývat oblačnosti a objeví se četnější přeháňky i lokální bouřky. Teploty se vyšplhají na 22 až 26 °C, ovšem západ Čech pocítí chladnější vzduch s maximy kolem 20 °C. V bouřkách může ojediněle napršet až 25 mm srážek.
Čtvrtek bude nejdeštivějším dnem týdne. Očekává se zatažená až oblačná obloha s občasným deštěm na většině území. Teplotní rozdíly mezi regiony budou značné; zatímco na severozápadě Čech rtuť teploměru ukáže jen kolem 12 °C, na jihovýchodě Moravy a ve Slezsku může být stále až 23 °C. Večer by měly srážky postupně ustávat a oblačnost se začne trhat.
Od pátku se začne počasí opět lepšit. Obloha bude polojasná až oblačná, přičemž přeháňky se vyskytnou spíše ojediněle, a to především v horských oblastech. Ráno se mohou tvořit mlhy. Denní maxima se budou pohybovat mezi 16 až 20 °C, na jižní Moravě však může být až 23 °C. Vítr bude v tento den jen slabý a proměnlivý.
Sobota přinese další vlnu oteplování. Bude převládat polojasno a srážky se objeví jen zcela výjimečně během odpoledne. Noční teploty sice mohou klesnout k 4 °C, ale přes den se vzduch prohřeje na 19 až 23 °C, v jižních částech Moravy až na letních 25 °C. Rozptylové podmínky zůstanou po většinu týdne velmi dobré.
Závěr týdne bude ve znamení vrcholících teplot. V neděli by mělo být polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Teploty však zamíří vysoko a vyšplhají se na 23 až 28 °C. Jižní až jihovýchodní vítr bude foukat jen mírně, což podpoří pocit velmi teplého, téměř letního dne.
Související
Nebezpečné počasí v Česku. Kromě požárů hrozí i bouřky, mohou být silné
Předpověď počasí: Co přinese další prodloužený víkend?
Aktuálně se děje
před 36 minutami
Smutná zpráva z Nepálu. Na Makalu zemřel český horolezec
před 1 hodinou
Počasí přinese do Česka další bouřky
Aktualizováno před 7 hodinami
OBRAZEM: Ruce pryč od médií. Tisíce lidí v Praze protestovaly proti zestátnění ČT a ČRo
včera
Den před příměřím byl na Ukrajině krvavý. Kyjev hlásí 17 mrtvých, armáda útočila v ruském vnitrozemí
včera
CNN: Trump se stal historicky nejméně populárním prezidentem USA
včera
WHO: Na palubě lodi MV Hondius mohlo dojít k vzácnému přenosu hantaviru z člověka na člověka
včera
V Moskvě budou čekat Putin a Lukašenko. Fico stále plánuje cestu do Ruska
včera
Došlo na slova vědců. Zesláblý keporkak Timmy zřejmě uhynul
včera
Hegseth: Cesta Hormuzským průlivem je volná. Írán se ztrapnil a uchýlil k mezinárodnímu vydírání
včera
Další nakažení hantavirem na MV Hondius. Přístav výletní lodi zakázal zakotvit, cestující na břeh nesmí
včera
Oznámení nových Trumpových cel zahýbalo Evropou. Od lídrů přišla rázná reakce
včera
Vypíná internet, zavádí příměří. Jak se Rusko chystá na oslavy Dne vítězství?
včera
Projekt Svoboda očima expertů: Pochybují, že USA mají dostatek kapacit
včera
Nebezpečné počasí v Česku. Kromě požárů hrozí i bouřky, mohou být silné
včera
Rusko zřejmě kvůli oslavám Dne vítězství vypnulo v Moskvě a Petrohradu internet
včera
Ještě jsme ani nezačali, varuje Írán USA. Trump hrozí vymazáním z povrchu zemského
včera
Krátkodobé příměří na Ukrajině. Po Putinovi rozhodl i Zelenskyj
včera
Nové napětí v Hormuzském průlivu. Trump zmínil palbu na lodě, Írán reaguje
včera
Hasiči dostali požár v Českém Švýcarsku pod kontrolu. Zásah pokračuje
včera
Předpověď počasí: Co přinese další prodloužený víkend?
Blížící se prodloužený víkend slibuje postupné loučení s deštěm a velmi příjemné, místy až letní teploty. Zatímco pátek bude ještě ve znamení doznívajících srážek, v dalších dnech se rtuť teploměru vyšplhá až k hranici 28 °C.
Zdroj: Libor Novák